André Horta e Banza são ausências notadas na convocatória do Sp. Braga para o jogo frente ao Maccabi Peta Tikva, da segunda mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa.



O médio está, conforme o Maisfutebol noticiou, a ser negociado com o Olympiakos o que justifca a ausência da lista de Daniel Sousa. Por sua vez, o avançado tem vários interessados, mas recentemente o presidente dos bracarenses, António Salvador, disse que não tinha recebido «nenhuma proposta satisfatória» pelo jogador.

Confrontado com as possíveis saídas do jogador na conferência de imprensa de antevisão, Daniel Sousa, referiu que «o mercado é imprevisível» e que os jogadores «fazem parte do plantel» até notícia em contrário.

Numa lista de 23 jogadores, nota ainda para o regresso de Vítor Carvalho, recuperado de lesão, e para a chamada do jovem Vasconcelos.



Maccabi Peta Tivka-Sp. Braga joga-se esta quinta-feira, às 18h30, na Bulgária. Os minhotos venceram a primeira mão por 2-0, lembre-se.

Os convocados do Sp. Braga:

Guarda-redes: Matheus, Tiago Sá e Lukas Hornicek.

Defesas: Serdar, Niakaté, Victor Gómez, Joe Mendes, Adrián Marín, Arrey-Mbi e Wdowik.

Médios: Zalazar, Vitor Carvalho, João Moutinho, Thiago Helguera, Gorby, João Marques e Vasconcelos.

Avançados: Bruma, Ricardo Horta, Roger, El Ouazzani, Gabri Martinez e Roberto Fernández.