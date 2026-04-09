O Betis foi ao reduto do Sp. Braga empatar a uma bola, em jogo a contar para a primeira mão dos quartos de final da Liga Europa. Contudo, no final da partida, o emblema espanhol apresentou, de acordo com a imprensa espanhola, uma queixa à UEFA devido à demora dos adeptos em entrar no estádio e à proibição de entrada de adereços do emblema espanhol.

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De acordo com o Mundo Deportivo - que avançou com a notícia da denúncia - alguns adeptos do Betis só entraram no recinto meia hora depois do apito inicial. Já o Diário de Sevilha dá conta de que os adeptos tiveram de esperar nas escadas do estádio, onde estas não ofereciam qualquer apoio a pessoas com deficiências e a idosos. Além disso, foi proibida a entrada de adereços alusivos à formação de Sevilha tendo obrigado, de acordo com o jornal, alguns adeptos a entrar em tronco nu.

Relativamente ao jogo, a segunda mão está marcada para dia 16 de abril, quinta-feira, às 20h. Pode acompanhar o jogo de todas as decisões, ao minuto, no Maisfutebol.