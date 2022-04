O treinador do Sporting de Braga, Carlos Carvalhal, convocou 24 futebolistas para o duelo de quinta-feira ante o Rangers, da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, sendo Al Musrati e Gorby Baptiste notas de destaque no elenco que viaja para a Escócia.

Al Musrati falhou o jogo com o Vizela, no domingo, da 29.ª jornada da I Liga, devido a castigo, mas está de regresso aos eleitos e é provável que volte ao onze inicial. Gorby, que voltou à competição no triunfo em Vizela (0-1) após quase dois meses de fora devido a lesão, ​​ainda não jogou na Liga Europa esta temporada, mas também foi chamado por Carvalhal.

Um golo de Abel Ruiz dá vantagem ao Sporting de Braga a meio da eliminatória. Se passar às meias-finais, o clube minhoto chega pela segunda vez na sua história a uma meia-final de uma competição europeia e da Liga Europa.

Os bracarenses partem esta quarta-feira para Glasgow, realizando o habitual treino no recinto do adversário pelas 19h30. Um pouco antes (18h45), Carlos Carvalhal e um jogador fazem a antevisão da partida em conferência de imprensa.

O Rangers-Sp. Braga joga-se a partir das 20 horas de quinta-feira no estádio Ibrox e tem arbitragem do francês François Letexier. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.

A lista dos 24 convocados:

Guarda-redes: Matheus, Tiago Sá e Lukas Hornicek.

Defesas: Yan Couto, David Carmo, Tormena, Diogo Leite, Paulo Oliveira, Fabiano, Bruno Rodrigues e Leonardo Buta.

Médios: Castro, Lucas Mineiro, André Horta, Al Musrati, Berna, Gorby e Francisco Moura.

Avançados: Abel Ruiz, Ricardo Horta, Iuri Medeiros, Vítor Oliveira, Rodrigo Gomes e Miguel Falé.