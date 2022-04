O Sp. Braga-Rangers, da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, vai ser apitada por Davide Massa, informou a UEFA.



O italiano, de 40 anos, contará com os assistentes Filippo Melli e Stefano Alasio e no VAR estará o compatriota Paolo Valeri para o encontro na Pedreira, agendado para as 20h00 de quinta-feira.



Este será o segundo jogo que Massa apita do emblema minhoto depois de ter estado no duelo contra o Spartak Moscovo, da fase de qualificação para a Liga Europa em 2019.