O Sp. Braga tem a oportunidade de fazer história esta quinta-feira e, quinze anos depois, regressar a uma final da Liga Europa e, para isso, basta não perdeu na visita a Friburgo depois de já ter vencido o primeiro jogo na Pedreira por 2-1. Um jogo para acompanhar, minuto a minuto, no AO VIVO do Maisfutebol a partir das 20h00.

A um ponto de confirmar o quarto lugar na Liga 2025/26, a equipa de Carlos Vicens aposta todas nas fichas nesta competição, sabendo, à partida, que, caso passe os alemães, irá discutir o título, em Istambul, com uma equipa inglesa, o Nottingham Forest de Vítor Pereira ou o Aston Villa da Unai Emery.

Carlos Vicens: «Não tenho dúvidas de que vamos fazer um grande jogo»

A grande novidade na lista de convocados para este jogo é o regresso de Ricardo Horta que se lesionou no jogo da primeira mão. Carlos Vicens revelou que o capitão dos guerreiros «queimou etapas» na recuperação, mas o avançado não deverá estar nas opções iniciais do treinador espanhol que deverá apostar em Mario Dorgeles para a sua posição.

Niakaté, Barisic, Arrey-Mbi e Grillitsch estão mesmo for a de combate, enquanto, além de Ricardo Rocha, Víctor Gómez e Gabri Martinez também estão em dúvida.

Treinador do Friburgo: «Sp. Braga tem uma equipa que não pára de acreditar»

Do lado do Friburgo, Yuito Suzuki, com uma clavícula partida num treino, é a grande baixa nos alemães para este segundo jogo, mas Kyereh, Rosenfelder e Osterhage, com problemas físicos, também não entram nas contas de Julian Schuster.

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