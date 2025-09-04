Liga Europa: Florian Grillitsch na lista de 33 inscritos do Sp. Braga
Carlos Vicens elege também os restantes reforços e dez jogadores fazem parte da lista B
Carlos Vicens elege também os restantes reforços e dez jogadores fazem parte da lista B
O Sp. Braga divulgou, esta quinta-feira, a lista completa de inscritos para a fase de liga da Liga Europa.
Ao todo, Carlos Vicens elegeu 33 jogadores para representar os bracarenses na competição, sendo que dez fazem parte da lista B. Os principais destaques são todos os reforços de verão, inclusive Florian Grillitsch, a mais recente cara do plantel principal.
A estreia do Sp. Braga na edição deste ano acontece a 24 de setembro, com a receção ao Feyenoord. Recorde-se que os primeiros oito classificados qualificam-se diretamente para os «oitavos», sendo que as equipas que terminem entre a nona e a 24.ª posição vão disputar um play-off de acesso à mesma fase, a duas mãos.
Confira aqui a lista completa do Sp. Braga para a fase de liga:
Guarda-redes: Hornicek, Tiago Sá, Bellaarouch e João Carvalho (lista B).
Defesas: Víctor Gómez, Robson Bambu, Niakaté, Lelo, Lagerbielke, Paulo Oliveira, Arrey-Mbi, João Matos (lista B), Yanis da Rocha (lista B) e Nuno Matos (lista B).
Médios: Vítor Carvalho, Zalazar, João Moutinho, Gorby, Moscardo, Dorgeles, Grillitsch, Diego Rodrigues (lista B), João Lomba (lista B).
Avançados: Roger (lista B), El Ouazzani, Pau Victor, Ricardo Horta, João Marques, Fran Navarro, Afonso Patrão (lista B), João Aragão (lista B), Gabri Martínez e Sandro Vidigal (lista B).