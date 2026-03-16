A UEFA anunciou que o sueco Glenn Nyberg vai arbitrar o jogo do Sp. Braga diante do Ferencváros, a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa.

A restante equipa de arbitragem é composta por Mahbod Beigi e Andreas Soderkvist, com Kristoffer Karlsson como quarto árbitro. No videoárbitro estará o neerlandês Pol van Boekel, com apoio de Dennis Higler.

Esta é a segunda vez que o sueco, de 37 anos, vai dirigir um jogo do Sp. Braga, depois de ter apitado a vitória dos bracarenses diante do Ludogorets, também para a Liga Europa, na temporada de 2021/22.

O conjunto orientado por Carlos Vicens vai tentar dar a volta ao resultado da primeira mão, que terminou com a vitória do Ferencváros por 2-0, e seguir para os «quartos» da competição, algo que não acontece desde 2021/22.