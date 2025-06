O Sp. Braga ficou esta quarta-feira a saber que irá defrontar o vencedor do embate entre os búlgaros do Levski de Sófia e os israelitas Hapoel Beer-Sheva, segundo ditou o sorteio da segunda pré-eliminatória da Liga Europa, realizado em Nyon.

Os jogo da segunda pré-eliminatória estão marcados para 24 e 31 de julho. Caso o adversário seja o Hapoel Beer-Sheva, o jogo fora deverá realizar-se na Europa, tendo em conta o atual conflito de Israel com o Irão.

O sorteio da segunda pré-eliminatória

FC Lugano (SUI) vs Paksi FC (HUN) / CFR 1907 Cluj (ROU)

Sabah FC (AZE) / NK Celje (SVN) vs AEK Larnaca FC (CYP) / FK Partizan Beograd (SRB)

PFC Levski Sofia (BUL) / Hapoel Beer-Sheva FC (ISR) vs SC Braga (POR)

FC Baník Ostrava (CZE) vs Legia Warszawa (POL) / FC Aktobe (KAZ)

RSC Anderlecht (BEL) vs FC Spartak Trnava (SVK) / BK Häcken (SWE)

FC Sheriff Tiraspol (MDA) / FC Prishtina (KOS) vs FC Utrecht (NED)

FC Midtjylland (DEN) vs Hibernian FC (SCO)

Beşiktaş JK (TUR) vs FC Shakhtar Donetsk (UKR) / Ilves Tampere (FIN)