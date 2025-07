Foi um Sp. Braga já bem personalizado, à imagem de Carlos Vicens, que foi esta quinta-feira à Bulgária empatar com o Levski Sofia, sem golos, em jogo da primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa. Uma equipa bem «arrumadinha», apenas com dois reforços de início, que se impôs diante de um adversário búlgaro que chegou a este jogo numa fase mais adiantada da temporada, mas que parece não ter argumentos para preocupar os minhotos na Pedreira.

Antes deste jogo, o Levski já tinha deixado os israelitas do Hapoel Beer Sheva pelo caminho e, além disso, estreou-se na nova edição da liga búlgara com uma goleada ao Montana (5-0), resultados que deixaram a equipa comandada por Julio Velázquez, bem conhecido dos portugueses [treinou Belenenses, Vitória e Marítimo), motivada e os seus adeptos em euforia. Os bilhetes para este jogo com o Braga voaram num ápice e o jogo desta tarde começou com um ambiente espetacular nas bancadas.

Um jogo que começou ao pôr do sol e com um Sp. Braga muito descontraído, fazendo circular a bola e obrigando a equipa búlgara a correr. Com Zalazar e Gorby em boa forma, a equipa de Carlos Vicens tinha o jogo controlado, mas depois afunilava em demasia o jogo pelo corredor central, com Zalazar e Ricardo Horta a procurarem também terrenos mais interiores. Uma tendência que permitia ao Levski fechar-se sem grandes sobressaltos, diante de um Braga que, nesta fase da época, não conseguia alargar o jogo para as alas.

Com os minutos a correr, a equipa minhota foi ficando cada vez mais desconfortável. O Levski, já com três jogos oficiais realizados, estava com uma intensidade bem mais forte e começou a incomodar a equipa portuguesa que, com o relvado a degradar-se a olhos vistos, já não tinha tanta facilidade em fazer circular a bola.

O Braga conseguia ter um meio-campo bem povoado, mas depois sentia falta de extremos que atacassem a profundidade. Zalazar ainda provocou um calafrio, com um remate forte de fora da área, mas, aos poucos, a equipa minhota foi encolhendo no jogo. O Levski pressionava muito sem bola, mas, com bola, também sentia dificuldades em progredir no terreno, mas ia criando perigo, sobretudo, em lances de bola parada, com destaque para as investidas do central Dimitrov.

Se nos primeiros minutos o jogo do Braga era linear, agora era bem mais incaracterístico, com muitos duelos individuais, muitos choques, com o relvado cada vez em pior estado. O intervalo chegou com o Levski a crescer, com duas oportunidades, primeiro com uma cabeçada do gigante Dimitrov, logo a seguir com um remate seco de Petkov.

O intervalo fez bem ao Braga que voltou a pegar o jogo logo no arranque da segunda parte, mais uma vez com uma elevada posse de bola, agora com Zalazar e Ricardo Horta mais abertos sobre as alas. O jogo alastrou-se a todo o campo, mas o Levski já não conseguiu dividir o jogo. Visivelmente desgastada pelo esforço que despendeu na primeira parte, a equipa de Julio Velázquez recuou em toda a largura, deixando apenas Sangaré na frente, para as transições rápidas que raramente aconteceram.

O Sp. Braga voltava a assumir o jogo, com Gorby, em clara boa forma, a puxar pelos companheiros, ora com passes verticais bem medidos, ora levando ele mesmo a bola para a frente. Se na primeira parte o Sp. Braga tiha muitas pernas pela frente no meio-campo, agora tinha uma dupla barreira instalada em frente à baliza de Vutsov. As oportunidades voltaram a ser escassas, aliás, contámos apenas uma, na sequência de um passe de rotura de Ricardo Horta que permitiu a Roger, já na área, servir Gorby que rematou à figura do guarda-redes do Levski.

Não houve golos e a eliminatória vai mesmo ser decidida, dentro de uma semana, na Pedreira, onde já teremos, com certeza, um Sp. Braga ainda mais forte.

Figura: Gorby já está pronto para a nova época

Foi o jogador em melhor forma sobre o relvado esta tarde, destacando-se como um pêndulo na equipa de Carlos Vicens, recuando para ajudar a defender e subindo com critério para dar apoio ao ataque. Numa equipa ainda muito estática, foi mais do que evidente a boa forma do jovem francês.

Momento: bomba de Zalazar

Foi ainda muito cedo no jogo, logo aos 5 minutos, mas terá sido a oportunidade mais evidente do Sp. Braga neste jogo. Uma bomba do uruguaio de fora da área que não passou muito longe do poste.

Positivo: boa estreia de Dorgeles

O Sp. Braga foi a jogo com dois reforços de início. O sueco Gustaf Lagerbielke jogou na defesa do flanco direito, mas face às constantes subidas de Arrey-Mbi no lado contrário, esteve mais tempo como terceiro central e teve poucas oportunidades para subir pelo flanco.

Já Mario Dorgeles, o reforço mais caro da história do Braga, deixou excelentes indicações, com um bom toque de bola, mas a necessitar de um maior entrosamento com os novos companheiros. Parece render mais no corredor central do que junto à linha.