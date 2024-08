Depois de quase meia-hora sem grande brilho, o Sporting de Braga teve no golo inaugural na Bulgária o desbloqueio para resolver, de forma tranquila, a 2.ª pré-eliminatória da Liga Europa, ante o Maccabi Petah Tikva. Acabou em goleada: 5-0 no marcador.

Os minhotos marcaram três golos em 20 minutos até ao fim da primeira parte e, na segunda, um autogolo e um penálti ditaram a goleada ante os israelitas, afastados com um agregado de 7-0 na eliminatória.

O primeiro golo foi mesmo o desatar perfeito do nó: no jogo e no marcador. Depois de Adrián Marín fazer o 1-0, a equipa comandada por Daniel Sousa ganhou conforto, confiança, mais bola na sua posse e fechou a primeira parte em grande com os golos de Roger Fernandes e Rodrigo Zalazar, já depois de outro golo não validado por fora-de-jogo e uma bola ao ferro. Na segunda, um autogolo de Galabov e um penálti de El Ouazzani fixaram as contas.

De mão cheia, o Sp. Braga engatou rumo à 3.ª pré-eliminatória. Seguem-se os suíços do Servette, a 8 e 15 de agosto.

Uma goleada, de resto, para a história: é a maior vitória fora do Sp. Braga em jogos da UEFA, superando o 4-1 ao Backa Topola na época passada.

Do início encolhido à explosão com o fator golo

Com dois golos de desvantagem trazidos de Braga, o Maccabi tentou assumir o jogo nos primeiros minutos. Conseguiu alguma presença no terço ofensivo e procurou pressionar alto. Porém, sem grande perigo nos minutos iniciais.

Por essa altura, já o fazia mais pela direita do ataque – Marín foi amarelado ao minuto seis – e foi daí que saiu, após um desequilíbrio, a grande oportunidade do Maccabi, aos 20 minutos: Hazan correspondeu a um cruzamento e Matheus fez uma belíssima defesa para manter o 0-0.

Ao aviso, o Sp. Braga respondeu com o ataque à profundidade, com Ricardo Horta a aparecer na direita entre o lateral e o central a servir El Ouazzani para um remate desenquadrado (23m), seis minutos antes de a primeira bola enquadrada com a baliza de Wolff dar em golo.

Minuto 29, Zalazar bateu um livre na esquerda e Marín, de costas para a baliza no coração da área, cabeceou para o fundo da baliza. A bola entrou ao segundo poste, ditou o 1-0 e a partir daí a toada do jogo mudou quase por completo.

Sem ter um domínio avassalador e um ritmo muito alto – o que nem foi necessariamente preciso, na verdade – o Sp. Braga conseguiu superiorizar-se com e sem bola e tornou-se mais perigoso, com naturalidade. Roger viu um golo ser-lhe anulado por fora-de-jogo de Ricardo Horta (34m) e El Ouazzani levou uma bola ao ferro (40m), mas do 1-0 ao 3-0 ainda na primeira parte… foi um instante.

Já com problemas na direita da defesa – Deznet saíra lesionado e Azugi, que o rendeu, foi depois amarelado – o Maccabi foi ferido por essa via. Bruma superou a marcação após um passe longo de Marín e cruzou de trivela para Roger atirar a contar (41m). No último lance da primeira parte, em cima do quarto e último minuto de compensação, um canto a favor dos israelitas originou um contra-ataque que Zalazar concluiu a passe de Ricardo Horta.

Autogolo e penálti a fechar as contas com reforços em ação

Já com o jogo e a eliminatória no seu perfeito controlo, o Sp. Braga ampliou a vantagem ao minuto 62, num infeliz corte de Galabov para a baliza, após uma bola cruzada de Zalazar.

Perspetivando o que aí vem daqui a semana e meia, com o início de uma fase de jogos entre Liga e Liga Europa, Daniel Sousa lançou logo a seguir Roberto Fernández, Gabri Martínez e Thiago Helguera e, mais tarde, João Vasconcelos e Wdowik (os últimos três em estreia oficial). Os reforços foram maioria no onze na reta final e foi de um dos titulares que surgiu o 5-0 final: El Ouazzani bateu Wolff (que podia ter feito melhor para defender o penálti) e o Sp. Braga segue vivo na Europa. De mão cheia.