FIGURA: Bruno Rodrigues

Desbloqueou o marcador para uma entrada vitoriosa do Sporting de Braga na fase de grupos da Liga Europa. No primeiro jogo da época ao serviço da equipa principal, conseguiu logo um golo, o seu segundo pela equipa principal, depois do que já tinha feito ante o Moitense, para a Taça de Portugal, em 2021/22. Fez dupla com Paulo Oliveira no centro da defesa – este também novidade no onze inicial esta quinta-feira – e cumpriu na retaguarda.

MOMENTO: revisão e castigo para a decisão (70m)

Ricardo Horta sentenciou o marcador aos 70 minutos, de penálti, depois de uma falta do ex-Tondela Sergio Peña sobre Sequeira, só assinalada por Duje Strukan com recurso às imagens do vídeo-árbitro. Um golo que deu robustez à vantagem minhota, adequada à superioridade demonstrada pelos comandados de Artur Jorge.

OUTROS DESTAQUES

Ricardo Horta: por várias vezes a fazer a diferença, quer em lances coletivos, mas também em rasgos individuais – prova disso o lance que quase dá o segundo golo para o Sporting de Braga logo após o golo de Bruno Rodrigues – o internacional português acabou mesmo por sentenciar o triunfo minhoto, com o golo de penálti aos 70 minutos.

Al Musrati: importante no meio-campo do Sp. Braga, nomeadamente no ganho de duelos a adversários e na qualidade de passe e ligação que deu à equipa.

Berget: foi um dos mais esforçados e bem-sucedidos do Malmo, tentando dar algum jogo ofensivo à equipa comandada por Age Hareide.

Christiansen: aqui e ali em bom plano e a ter os dois remates mais perigosos do Malmo, na segunda parte.

Matheus: seguro na baliza do Sporting de Braga e a terminar o quinto jogo consecutivo sem qualquer golo sofrido. Dado a reter, dado que não mais sofreu golos depois do empate ante o Sporting (3-3). Já lá vão sensivelmente 457 minutos (mais compensação) a manter as redes bracarenses intocáveis.