À semelhança do FC Porto, o Sp. Braga ficou, este sábado, a conhecer o calendário da fase de Liga da Liga Europa.



Os guerreiros do Minho começam a participação na competição frente ao Maccabi Tel-Aviv, a 26 de setembro, na Pedreira e terminam também em casa, mas frente à Lazio, a 30 de janeiro.



Nota para o duelo em Roma, frente aos giallorossi, a 12 de dezembro.



O calendário completo do Sp. Braga na fase de liga da Liga Europa:

Sp. Braga-Maccabi Tel-Aviv (26 de setembro) – 20h00 (Portugal)

Olympiacos-SC Braga (3 de outubro) – 17h45 (Portugal) / 19h45 (Grécia)

Sp. Braga-Bodø/Glimt (23 de outubro) – 15h30 (Portugal)

Elfsborg-Sp. Braga (7 de novembro) – 17h45 (Portugal) / 18h45 (Suécia)

Sp. Braga-TSG 1899 Hoffenheim (28 de novembro) – 20h00 (Portugal)

Roma-Sp. Braga (12 de dezembro) – 17h45 (Portugal) / 18h45 (Itália)

Union Saint-Gilloise-Sp. Braga (23 de janeiro) – 20h00 (Portugal) / 21h00 (Bélgica)

Sp. Braga-Lazio (30 de janeiro) – 20h00 (Portugal)