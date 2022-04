Está aí mais uma noite europeia para o Sporting de Braga, esta quinta-feira. A equipa comandada por Carlos Carvalhal recebe os escoceses do Rangers, a partir das 20 horas, em jogo a contar para a primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.

Depois de ter ficado em segundo lugar na fase de grupos, de ter ultrapassado o Sheriff no play-off de acesso aos oitavos de final e de ter também superado o Mónaco nos oitavos, a formação minhota reencontra o Rangers, carrasco na edição de 2019/2020.

Para este encontro no Minho, no qual se espera boa casa por parte dos adeptos dos minhotos, mas também muitos escoceses nas bancadas, Carlos Carvalhal não deve fugir muito do onze inicial que apresentou ante o Benfica, ainda que haja uma ou outra dúvida, só desfeita quando forem conhecidas as equipas oficiais.

Os lesionados Nuno Sequeira, Roger Fernandes e Gorby Baptiste são baixas no Sporting de Braga e o Rangers tem dois nomes fortes também de fora, por lesão: Alfredo Morelos e Ianis Hagi.

Em fevereiro de 2020, o Sporting de Braga começou os 16 avos de final em grande contra o Rangers: esteve a ganhar 2-0 no Ibrox, com golos de Fransérgio e Abel Ruiz, mas um bis de Ianis Hagi e um golo de Joe Aribo deram a volta a favor da equipa então comandada por Steven Gerrard, que depois venceu em Braga por 1-0, com um golo de Ryan Kent. Importa referir que Aribo e Kent continuam no Rangers e devem ser titulares esta noite.

O encontro tem arbitragem do italiano Davide Massa e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.

Veja, na galeria associada, o onze inicial provável do Sporting de Braga.