O Sp. Braga vai procurar retomar esta quinta-feira o sensacional percurso na Liga Europa, depois do desaire no Dragão, à procura da quarta vitória consecutiva na receção aos belgas do Genk, na Pedreira, marcada para as 20h00.

A equipa de Carlos Vicens é, nesta altura, uma das únicas três equipas com pontuação máxima na classificação da Liga Europa ao fim de três jornadas, com 9 pontos em três jogos, com a particularidade de, a par do Olympique Lyon de Paulo Fonseca, ter marcado cinco golos e não ter consentido um único até ao momento.

Com nove pontos em três jogos, os minhotos são claros candidatos à qualificação direta para os oitavos de final [oito primeiros] e, para este quarto jogo, apresentam-se praticamente na máxima força, apenas com Vítor Carvalho fora das contas por motivos físicos.

O Genk, por seu lado, atualmente no sétimo lugar da liga belga, chega a este jogo após uma série de seis jogos sem derrotas. O último desaire foi mesmo na Liga Europa, em casa, no início de outubro, frente aos húngaros do Ferencváros (0-1), já depois de terem ido a Glasgow vencer o Rangers (1-0) e antes de empataram em casa com osespanhóis do Betis (0-0).

A equipa provável do GENK: Van Crombrugge; Ken Nkuba, Matte Smets, Mujaid Sadick e Joris Kayembe; Bryan Heynen e Sattlberger; Karetsas, Hrosovsky e Yaimar Medina; Oh Hyun-gyu.

