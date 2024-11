O Sp. Braga joga esta quinta-feira frente ao Elfsborg, da Suécia, em jogo a contar para a quarta ronda da Liga Europa.

Eis os 23 escolhidos por Carlos Carvalhal para o embate:

Guarda-redes: Matheus, Tiago Sá e Lukas Hornicek.

Defesas: Victor Gómez, Bambu, Paulo Oliveira, João Ferreira, Arrey-Mbi, Adrián Marín, Yuri Ribeiro;

Médios: Vitor Carvalho, João Moutinho, André Horta, Gorby, Gharbi, João Marques, Guitane;

Avançados: Bruma, Ricardo Horta, Roger, El Ouazzani, Gabri Martinez, Roberto Fernández.

O encontro dos bracarenses está marcado para as 17:45h (hora portuguesa) de quinta feira, no estádio Borås Arena, casa do Elfsborg.