O Sporting de Braga, que vai arrancar a sua caminhada nas competições europeias em 2025/26 na segunda pré-eliminatória da Liga Europa, já tem em vista os possíveis adversários nessa ronda da prova.

Este fim de semana, ficaram fechadas as três de oito vagas em falta, dos clubes que entram diretamente na segunda pré-eliminatória: o Midtjylland, o Lugano e o Besiktas. No caso do Midtjylland, que foi vice-campeão dinamarquês, beneficiou da conquista do Copenhaga na Taça da Dinamarca, na quinta-feira, para aceder à qualificação para a Liga Europa. O Lugano, quarto classificado na liga suíça, também beneficiou do facto de o vencedor da Taça suíça ter sido o campeão Basileia, este domingo. O Besiktas garantiu o acesso por ter sido quarto classificado na liga turca. Ficam por apurar oito vagas de clubes oriundos da primeira pré-eliminatória, para o total de 16 participantes na segunda.

Além de Sp. Braga, Midtjylland, Lugano e Besiktas, estão também na segunda pré-eliminatória Anderlecht, Utrecht, Baník Ostrava e Hibernian. E, destes clubes, os minhotos, que são cabeças-de-série para o sorteio, já sabem que podem ter pela frente Besiktas, Utrecht, Baník Ostrava e Hibernian, que devido ao seu coeficiente, estão do lado dos não cabeças-de-série. Midtjylland, Anderlecht e Lugano vão ser cabeças-de-série e, por isso, não podem defrontar a equipa agora treinada por Carlos Vicens.

O sorteio da segunda pré-eliminatória realiza-se a 18 de junho e tem a primeira mão a 24 de julho e a segunda a 31 de julho.

Antes disso, há a primeira pré-eliminatória, que se joga a 10 de julho (primeira mão) e a 17 de julho (segunda mão) e cujo sorteio está marcado para 17 de junho. E é daqui que vão surgir os restantes quatro possíveis adversários do Sp. Braga.

Shakhtar Donetsk, Legia, Partizan, Sheriff Tiraspol, Cluj, Hapoel Beer-Sheva, Celje e Spartak Trnava são os cabeças-de-série para o sorteio da primeira pré-eliminatória. AEK Larnaca, Häcken, Paksi, Levski Sofia, Sabah, Ilves Tampere, Aktobe e Prishtina são os não cabeças-de-série. Daqui, há já alguns dados certos: o Sp. Braga nunca poderá ter como adversários, na segunda pré-eliminatória, o Shakhtar Donetsk, o Legia, o Partizan e Sheriff Tiraspol, isto porque se este quarteto se apurar, vai para o lote dos cabeças-de-série fruto do seu coeficiente. Todos os restantes 12 clubes da primeira pré-eliminatória, em caso de apuramento, podem ser adversários dos bracarenses.

Há ainda outro dado relevante para a caminhada europeia do Sp. Braga. Os minhotos, que têm um coeficiente UEFA de 46.000, vão ser cabeças-de-série em qualquer eliminatória: quer se apurem para a terceira pré-eliminatória, quer para o play-off. Isto porque, acima do Sp. Braga, só há um clube presente na fase de qualificação da Liga Europa com melhor coeficiente: o Shakhtar Donetsk (52.000).