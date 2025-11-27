Rangers e Sporting de Braga deram tantos tiros nos pés, que, no final, só poderiam empatar (1-1). A equipa de Carlos Vicens não consegue repetir o que fez em Glasgow há quase dois meses, mas leva um ponto da Escócia e mantém-se no pelotão da Liga Europa, apesar de ter jogado com dez durante mais de meia hora.

Os bracarenses seguem com os mesmos dez pontos do FC Porto no lote dos oito primeiros e a jornada europeia esteve muito perto de ser perfeita para Portugal.

Embora sem dominar, o Sp. Braga esteve atrevido na primeira meia hora e deu trabalho a Jack Butland após boas combinações entre Ricardo Horta e Rodrigo Zalazar.

O Rangers só reagiu à entrada para os últimos dez minutos da primeira parte, período em que conseguiu ter mais bola e animou as bancadas de Ibrox com aproximações à baliza de Lukas Hornicek. O checo nem teve muito trabalho, até que, já em tempo de descontos, os escoceses chegaram à vantagem num lance fortuito.

Na sequência de um pontapé de canto, Fran Navarro deu mão na bola, mas ninguém reparou. Ninguém… menos o VAR. O árbitro foi alertado para o lance e não teve dúvidas em assinalar penálti, que James Tavernier, especialista nas bolas paradas, converteu.

Navarro, muito apagado na primeira parte, já nem voltou do balneário e Carlos Vicens lançou El Ouazzani. O marroquino também andou escondido, sobretudo a partir da expulsão de Rodrigo Zalazar, em cima da hora de jogo, por encostar a cabeça num adversário.

Contra todas as expectativas, o Sp. Braga ainda chegou ao golo do empate, a vinte minutos dos 90, por intermédio de Gabri Martínez. A defesa do Rangers mostrou que também tem telhados de vidro e, com uma péssima abordagem dentro da área, Nasser Djiga «assistiu» o ala espanhol, que já tinha sido marcado em Glasgow esta época, diante do Celtic.

Apesar da igualdade, o Rangers tinha via aberta para, a jogar em casa, somar a primeira vitória na Liga Europa. Mas nem Ibrox ajudou e os protestantes demonstraram por que estão a protagonizar uma época irregular e longe dos tempos gloriosos de outrora.

O Sp. Braga, mesmo com dez, conseguiu ser perigoso e, não fosse a segurança de Butland entre os postes, até poderia ter voltado a sair da Escócia com três pontos. O Rangers também ficou a jogar com dez, mas já em tempo de descontos e, aí, o tempo era escasso.

Entre tantos tiros nos pés – de um lado e do outro – foi o salve-se quem puder. No final, salvou-se um ponto para cada um.

A figura: Gabri Martínez

O espanhol teve muitas dificuldades na tarefa de anular Djeidi Gassama, o melhor elemento do Rangers, mas conseguiu ser uma mais-valia no ataque, sobretudo quando o Sp. Braga ficou em inferioridade. Estava no sítio certo para marcar o golo e garantir um empate precioso.

O momento: penálti de Fran Navarro, 45+3m

O Sp. Braga estava a aguentar a pressão dos escoceses à beira do intervalo, mas um lance infeliz de Fran Navarro complicou a tarefa em Glasgow. James Tavernier cobrou o penálti de forma exemplar – um castigo demasiado pesado para aquilo que o Sp. Braga tinha feito na primeira parte.

Negativo: expulsão Rodrigo Zalazar

Pode discutir-se se o cartão vermelho é bem mostrado ao uruguaio, mas o que é certo é que o camisola 10 do Sp. Braga colocou-se a jeito. Com a equipa a perder, exigia-se mais cabeça. A atitude de Zalazar perante Raskin (encostou-lhe a cabeça após um desentendimento) era perfeitamente evitável e quase custava caro aos minhotos, que ainda assim souberam organizar-se e foram competitivos até ao fim.