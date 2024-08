O Sp. Braga sofreu, mas conseguiu o essencial em Viena, ao empatar com o Rapid 2-2, com dois golos em dois minutos, depois de ter estado a perder por 2-0. Uma noite para esquecer para Arrey-Mbi, mas uma noite para recordar para Gabri Martínez. A sorte dos minhotos anda à ronda esta sexta-feira.

Confira o FILME DO JOGO

No final do jogo na Pedreira, Carlos carvalhal já tinha dito que o Sp. Braga ficou a dever a si próprio um resultado mais dilatado, mas, esta quinta-feira, em Viena, os minhotos fizeram questão de elevar a fasquia da dificuldade. Com um jogo displicente, os minhotos permitiram que os austríacos acumulassem entusiasmo e colocassem a eliminatória em perigo, com um golo a abrir cada uma das partes.

Com um grande ambiente nas bancadas, com os adeptos do Rapid muito motivados, com cem por cento de vitórias em casa, incluindo uma goleada das antigas aos polacos do Wisla Cracóvia (6-1), o Sp. Braga entrou no jogo com um bloco subido, procurando, desde logo, condicionar o adversário.

Uma boa entrada dos minhotos, mas a verdade é que, a cada bola parada, o Rapid provocava calafrios na área de Mattheus, com destaque para a estatura do avançado croata Beljo, com quase dois metros de altura. E foi mesmo na marcação de um canto, aos 8 minutos, que o Rapid colocou-se em vantagem e igualou a eliminatória, com um corte infeliz de Arrey-Mbi que, ao tentar antecipar-se na área, acabou por desviar a bola para as redes de Matheus.

Um golo que mudava a eliminatória de forma significativa. O Rapid redobrava o entusiasmo nas bancadas, a equipa crescia em campo e o Braga continuava sem conseguir estabilizar o seu jogo. É verdade que a equipa de Carlos Carvalhal tinha mais posse de bola, conseguia profundidade com alguma facilidade, mas depois permitia que o adversário saísse a jogar, com um futebol bem mais direto, de forma desenfreada na direção da baliza de Mattheus.

A complicar a vida a Carvalhal, Robson Bambu teve de deixar a contenda, ao que tudo indica com uma lesão muscular, ainda antes do intervalo. Zalazar ainda atirou ao poste, mas chegou ao final do primeiro tempo também com dificuldades físicas.

Os minhotos regressaram para o segundo tempo determinados em assumir as rédeas do jogo, novamente com uma posse elevada e um bloco ainda mais subido, mas, na primeira resposta, os austríacos voltaram a marcar, mais uma vez, co, Arrey-Mbi a ficar muito mal na fotografia. O jovem central, contratado ao Hannover, deixou escapar o sueco Jansson que, destacado diante de Mattheus, fez o 2-0. Os adeptos do Rapid enlouqueceram nas bancadas, enquanto os minhotos levavam as mãos à cabeça.

Carlos carvalhal não esperou muito mais e lançou para o jogo Roger e o reforço El Ouazanni. O jogo estava, nesta altura, totalmente aberto, com os austríacos, empolgados, a aproveitaram todas as oportunidades para fazerem ainda mais mossa no Braga. No entanto, a equipa portuguesa acabou por regressar ao jogo, ao minuto 66, graças a uma grande penalidade evidente de Jansson sobre Gabri. O rfeforço espanhol já se tinha mostrado em três ou quatro lances de qualidade e agora proporcionava a oportunidade para El Ouazanni igualar de novo a eliminatória. O marroquino naoi desiludiu e atirou a contar.

Bola ao centro e nov golo do Sp. Braga, novamente com Gabri a desequilibrar e a assistir, com um passe atrasado, para o remate certeiro de Ricardo Horta. Em apenas dois minutos, o Sp. Braga empatava o jogo e recuperava a curta vantagem que tinha trazido da Pedreira.

Agora os austríacos tinham de voltar a carregar, mas por esta hora, já tinham perdido o entusiasmo que conseguiram converter em muita energia ao longo da primeira parte.

Carlos Carvalhal, experiente, lançou Gorby para acentuar o controlo do jogo e os minhotos, com mais ou menos dificuldades, controlaram a curta vantagem até ao final.

Uma vantagem de um golo que permite ao Sp. Braga estar esta sexta-feira, juntamente com o FC Porto, no sorteio da fase de grupos da Liga Europa.