O Sporting de Braga amealhou um total de 25,568 milhões de euros (ME) pela participação na Liga Europa da época 2025/26. Os minhotos findaram a prestação europeia na noite desta quinta-feira, com a eliminação nas meias-finais, ante o Friburgo.

Finalista vencido da Liga Europa em 2010/11, em Dublin, onde perdeu frente ao FC Porto (1-0), o Sporting de Braga foi derrotado por 3-1 na Alemanha esta noite, perdendo por 4-3 no agregado da eliminatória. Falhou, assim, a presença na final, cuja bonificação era de sete ME.

Aos 4,31 ME pela participação na fase de liga, os minhotos juntaram esta temporada 350 mil euros nas rondas preliminares, nas quais ultrapassaram os búlgaros do Levski Sofia, os romenos do Cluj e os gibraltinos do Lincoln Red Imps.

No valor pilar (value pillar), que está associado ao volume de mercado do respetivo país e ao coeficiente dos clubes no ranking da UEFA a cinco e dez anos para as partes europeia e não europeia, o Sporting de Braga arrecadou 6,797 ME.

Além do prémio inicial e do valor pilar, o Sporting de Braga ganhou dinheiro pelo desempenho a partir da fase de liga, na qual terminou no sexto lugar, de acesso direto aos oitavos de final, com 17 pontos, após cinco vitórias, dois empates e uma derrota. Cada vitória rendeu 450.000 euros (total de 2,25 ME), e dois empates um total de 300 mil euros, tendo a classificação possibilitado, com o remanescente dos empates, bónus de 2,511 ME (31 parcelas multiplicadas por 81 mil euros). Como houve 25 igualdades nessa fase, num excedente de 3,75 ME, cada lugar passou a valer 81 mil euros a mais face à posição imediatamente inferior (e não os 75 mil euros inicialmente tabelados pela UEFA).

O Sporting de Braga teve ainda 600 mil euros por terminar no top 8 e 1,75 ME pela entrada automática nos oitavos de final. Nas fases a eliminar, conseguiram 2,5 ME pelo apuramento para os quartos de final e mais 4,2 ME pela chegada às meias-finais.

O FC Porto, a outra equipa portuguesa na Liga Europa, terminou com 23,612 milhões de euros.

Na contabilidade global de prémios da Liga Europa em 2025/26, o Sporting de Braga só ficou atrás do Aston Villa (35,003 ME) e do Friburgo (32,627 ME), seguindo-se Nottingham Forest (24,086 ME), Betis (23,658 ME) e FC Porto.