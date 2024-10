A FIGURA: Hakon Evjen

Bom de bola, o médio norueguês de 24 anos demonstrou uma grande capacidade técnica, a juntar à boa leitura de jogo. Com capacidade física para percorrer todo o terreno, Evjen apareceu várias vezes em zona ofensiva, mas ajudou também a fechar o caminho da sua área. Marcou de pé esquerdo num bom gesto técnico em que evitou João Moutinho antes de encher o pé. Jogo completo do médio.

O MOMENTO: expulsão de Niakaté (67m)

Apenas três minutos de ter feito rejuvenescer a esperança do Sp. Braga, ao marcar, Niakaté acabou por condicionar, e de que maneira, a reação do Sp. Braga. Em dois minutos viu dois cartões amarelos, acabando expulso de forma impensável para a reta final do encontro. Imprudente na forma como abordou os lances.

OUTROS DESTAQUES

Roger

De regresso ao onze do Sp. Braga, o jovem extremo assinou os principais lances de perigo da primeira metade. Rematou com perigo e tirou cruzamentos que, potencialmente, podiam causar mossa.

Patrick Berg

Com a camisola 7, o médio norueguês foi o cérebro da equipa do Bodo / Glimt. Competente na ocupação de espaços e a ajudar a articular a equipa sem bola, destacou-se também com o esférico.

Bruma

Com lances individuais foi mantendo o Sp. Braga vivo no jogo, sempre com capacidade para – a qualquer momento – causar estragos. Faz o remate que Haikin defende para a recarga certeira de Niakaté.

Nielsen

Entrou aos 82 minutos para acabar por ser decisivo. Num lance definiu o encontro, ao aparecer bem no pontapé de canto para, com um toque subtil, desviar para o fundo das redes.