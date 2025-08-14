O Sp. Braga está no play-ff de acesso à fase de Liga da Liga Europa. Os guerreiros confirmaram a supremacia trazida da 1ª mão, da Roménia, e sobre a batuta de Zalazar exponenciaram o diferencial sobre o Cluj. Triunfo por duas bolas a zero com um bis do uruguaio e encontro marcado com o surpreendente Lincoln Red Imps, de Gibraltar.

O registo histórico com equipas romenas não era favorável, mas a equipa de Carlos Vicens contrariou essa estatística de forma inequívoca naquela que foi uma das exibições mais promissoras da equipa bracarense neste arranque de temporada, que segue vitoriosa. A vitória sobre o Cluj foi a quarta consecutiva numa equipa que ainda não sabe o que é perder.

Novamente com oito alterações na equipa – comparativamente com o jogo da Liga diante do Tondela – o Sp. Braga apresentou-se exatamente com o mesmo onze que há uma semana tinha vencido do Estádio Dr. Constantin Radulescu. A equipa do Cluj, que não tem tido um arranque de temporada fácil, ainda tentou dar um ar da sua graça, ao propor-se a rubricar uma entrada arrojada em campo.

Não passou de uma tentativa. O Sp. Braga impôs-se de imediato, chamou a si as rédeas do encontro e somou lances ofensivos, mostrando cedo aos romenos que a tarefa era quase impossível. Aos dezanove minutos isso ficou ainda mais evidente, quando Zalazar fez imperar a sua lei perante Sheriff Sinyan, obrigando o defesa adversário a cometer falta na área. Castigo máximo que o próprio converteu, colocando os guerreiros em vantagem no jogo.

Eliminatória com um diferencial de dois golos, rombo enorme naquelas que seriam as cogitações dos comandados de Dan Petrescu. Sem capacidade de reação, o Sp. Braga controlou o jogo, teve bola e foi somando lances de perigo, chegando ao segundo golo no último lance da primeira metade, já nos descontos. Zalazar, mais uma vez, na estocada final na eliminatória.

Harmoniosa em todos os capítulos do jogo, com os acordes bem definidos e qualidade com bola, a equipa do Sp. Braga foi dona e senhora do jogo, controlou com bola aniquilando qualquer intenção de resposta da equipa da Transilvânia. Petrescu ainda ensaiou três alterações ao intervalo, mas o Sp. Braga não desafinou.

Mesmo numa segunda metade menos intensa, ao ritmo que mais conveniente ao Sp. Braga sem que o Cluj fosse capaz de o contrariar, estando mais distante da baliza de Hindrich, o conjunto arsenalista transportou o jogo para onde quis e de acordo com a sua gestão, anulando por completo o Cluj.

Três golos de diferença na eliminatória (4-1), passagem ao play-off carimbada com mais um momento de afirmação das ideias de Carlos Vicens na pedreira. Segue-se o Lincoln Red Imps, de Gibraltar, no play-off.

A FIGURA: Zalazar joga, faz jogar e marca

Camisola dez, dois golos e uma eliminatória decidida. O uruguaio do Sp. Braga transformou a prestação bracarense numa melodia fina conduzida pela sua batuta. Sempre perigoso ao fletir do corredor esquerdo para o centro, apontou de pé direito dois golos ainda na primeira parte, cimentando a supremacia da equipa portuguesa. Sempre disponível, traçou boas combinações com os companheiros, acabando por ser decisivo.

O MOMENTO: primeiro golo do Sp. Braga (19’)

Apesar de jogar a partir da esquerda, Zalazar teve carta branca para aparecer em várias latitudes do ataque. Foi pela direita que obrigou Sheriff Sinyan a cometer falta na área, dando origem a uma grande penalidade que o próprio transformou em golo. remate seco após esperar que o guarda-redes Hindrich caísse para um dos lados. Extremou ainda mais a eliminatória.