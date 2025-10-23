A versão europeia 2025/26 do Sporting de Braga é, para já, sinónimo de vitórias.

Depois de ter saltado do banco para decidir ante o Feyenoord, Fran Navarro voltou a emergir na jornada europeia do Sp. Braga na «Pedreira» esta quinta-feira e abriu caminho, na primeira parte, a uma vitória selada por Mario Dorgeles na segunda (2-0).

Três jogos, nove pontos, 5-0 no saldo de golos e um registo que, antes dos jogos das 20 horas, vale a liderança aos minhotos na fase de liga da Liga Europa.

Se internamente nem tudo começou bem para a equipa de Carlos Vicens, a cara internacional do Sp. Braga é segura e já vê bem perto o apuramento para a próxima fase, quando a fase de liga ainda nem a meio vai. Se não for de forma direta para os oitavos de final, os lugares de play-off já estão bem encaminhados.

Basta dizer que o Sp. Braga, em três jogos, já fez quase tanto como na fase de liga da época passada: dez pontos em oito jogos, que só não valeram o apuramento devido ao saldo de golos.

De volta ao grosso das opções principais após a vitória da Taça em Bragança, Vicens apostou em Arrey-Mbi, Lagerbielke e Víctor Gómez no trio mais recuado, com Gabri Martínez e Leonardo Lelo bem abertos nas alas, a dupla Moutinho-Gorby ao meio e Zalazar e Ricardo Horta mais próximos de Fran Navarro.

O Estrela Vermelha, que chegava ao Minho com Matheus – homenageado antes do jogo – e Händel no onze, além da referência ofensiva Arnautovic, tinha sede de pontos para escalar na tabela e até entrou atrevido: Radonjic, ex-Benfica, obrigou Hornicek a uma defesa madrugadora.

Porém, o checo pouco mais trabalho teve numa primeira parte em que o Sp. Braga, após um arranque frio, começou a pegar no jogo por volta do quarto de hora. Por essa altura já Zalazar tinha dado um aviso e, ao minuto 22, houve mesmo golo. Mérito de Zalazar no duelo com Tebo, antes de servir Ricardo Horta que, à saída de Matheus, tocou para dentro, para Navarro finalizar.

O Estrela procurou reação pronta e Arnautovic quase marcou, mas Gabri Martínez fez um grande corte, num lance que acabaria com fora-de-jogo do austríaco (25m), substituído ao minuto 37, por lesão, após lance com Lagerbielke. Entrou Bruno Duarte, outro velho conhecido do futebol luso. Mas, depois disto, os visitantes quase nada fizeram para tirar algo de produtivo do resultado.

Até ao descanso, os minhotos conseguiram controlar o jogo e deixar o Estrela Vermelha longe da baliza de Hornicek. Mas faltava algo mais para ganhar outro conforto.

E, para isso, num jogo morno e de crescente expectativa com o tempo face à diferença mínima que persistia, foi preciso esperar quase meia-hora na segunda parte.

Se os sérvios raramente conseguiram incomodar Hornicek após o intervalo – exceção feita a um remate de Tiknizyan (63m) – ao Sp. Braga foi faltando um pouco mais de afinco no terço ofensivo. O que surgiu com uma dupla vinda do banco. Há seis minutos em campo, Pau Víctor começou e Mario Dorgeles concluiu a jogada do 2-0, a passe de Ricardo Horta (72m)

O golo que tanto era necessário para ganhar maior tranquilidade proporcionou-a ainda mais para os últimos 20 minutos e a diferença só não foi maior porque Leonardo Lelo desperdiçou o 3-0 à boca da baliza. Foi com o pé direito. Fosse com o esquerdo…

Com a vitória no bolso, o jogo acabou com mais uma vitória interna: João Aragão, 17 anos, já tinha sido chamado contra Feyenoord e Celtic e teve, nesta tarde-noite, os primeiros minutos pela equipa principal, que vai voando na Liga Europa.

Mais três pontos e, quase quatro anos depois, de novo três vitórias seguidas nas fases principais de uma prova da UEFA. Este Sp. Braga europeu está bem e recomenda-se.