«A todos aqueles que não acreditam: seria melhor que ficassem em casa»

Carlos Vicens tinha dado o mote na véspera. Nos corredores do estádio havia quem dissesse que seria quase impossível. Que a defesa cometeu erros de amador na primeira mão, que há demasiada posse de bola para tão poucas ocasiões de golo criadas, entre muitas outras justificações. Mas, bem lá no fundo, todos acreditavam que uma remontada estava perfeitamente ao alcance do Sporting de Braga. Ainda mais na ressaca da vitória épica do Sporting, em circunstâncias semelhantes.

E foi por isso que, apesar da hora inusitada para um jogo em dia da semana, os adeptos compareceram em bom número (mais de 15 mil). E a equipa tratou de mostrar que podiam ter razões para acreditar desde o primeiro minuto.

O Sp. Braga descomplicou o que à partida seria muito difícil e, ao intervalo, já tinha consumado a reviravolta, após a derrota por 2-0 com o Ferencváros, em Budapeste. Na segunda parte, só precisou de confirmar que é – muito – melhor equipa do que os húngaros, como espelhado na goleada por 4-0 desta tarde.

A arte de tornar fácil o difícil

Logo nos primeiros minutos, os húngaros começaram a tremer, perante a entrada agressiva do Sp. Braga. Victor Gómez – que tinha falhado a primeira mão por castigo – teve na cabeça uma grande ocasião de golo. Foi só o primeiro aviso, porque os bracarenses não estavam para muito desperdício.

Ao contrário do que aconteceu com o Sporting, que demorou a derrubar a muralha do Bodo/Glimt, apesar das várias ocasiões, o Sp. Braga iniciou a «remontada» logo aos 11 minutos. E, em cima do primeiro quarto de hora, já tinha empatado a eliminatória.

Quem tem uma frente de ataque composta por Rodrigo Zalazar, Ricardo Horta e Pau Victor também está mais perto do golo. O uruguaio serviu o português de forma perfeita no lance do primeiro golo e, no segundo, foi Florian Grillitsch quem aproveitou o entendimento entre os dois da frente, para depois finalizar com um remate à entrada da área.

E Pau Victor? Pouco depois da meia-hora, lançou a corrida de Gabri Martínez e o ala espanhol confirmou a reviravolta na eliminatória. Um golo que só foi possível graças à (enorme) falta de coordenação defensiva do Ferencváros – uma equipa muito permeável e presa fácil para os bracarenses.

Horta comanda a revolução

E para quem pensava que o Sp. Braga iria relaxar, enganou-se. A equipa de Vicens não estava para facilitismos e tinha no capitão o seu maior exemplo. Num lance que podia vir nos livros sobre o estilo de jogo desta equipa «à la City», houve muita mobilidade no meio-campo adversário, trocas posicionais constantes, passes ao primeiro toque, combinações… e tudo terminou em golaço. Ricardo Horta, na zona de penálti, atirou colocado e pôs fim a qualquer ambição do Ferencváros.

O Sp. Braga chega, portanto, aos quartos de final da Liga Europa, embalado por uma reviravolta que entra para a história arsenalista. Mesmo o adepto mais pessimista acreditava, lá no fundo, que era possível. E é por isso que eles sabem que não se deve ficar em casa.