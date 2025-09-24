Arranque de caminhada com um sorriso. O Sp. Braga voltou aos triunfos ao bater em casa, na pedreira, o Feyenoord por uma bola a zero no primeiro jogo da fase de liga da Liga Europa (1-0). Saltado do banco, Fran Navarro entrou para fazer a diferença e devolver os bracarenses às vitórias.

Após três jogos sem vencer, a equipa de Carlos Vicens levou a melhor sobre o líder do o principal campeonato dos Países Baixos num jogo em que soube ser competente. Mesmo, a espaços, não tendo a bola que desejaria, a equipa nunca se desenquadrou, soube ler o jogo e, a partir daí, assinou os principais lances de perigo.

Fechou o jogo a dez minutos dos noventa com o tal golo de Fran Navarro, que desanuvia o cenário na cidade dos arcebispos. Num jogo aberto, o golo do Sp. Braga surge minutos após o Feyenoord ter atirado uma bola ao ferro.

Neerlandeses com bola, mas o perigo estava do outro lado

Mantendo apenas quatro elementos em relação ao jogo do fim de semana, o líder do campeonato dos Países Baixos apareceu na pedreira numa senda positiva e, mesmo com aquelas que se podem chamar as segundas linhas, teve capacidade para dominar o jogo, com mais bola e com mais períodos no meio campo adversário.

Com três centrais, alterando o esquema em relação aos últimos jogos, o Sp. Braga sentou dificuldades em entrar no encontro. A equipa de Carlos Vicens mantinha-se organizada e vivia de fogachos, alguns pontapés de canto e um lance ou outro mais repentino.

Uma realidade que, contudo, se foi alterando a tempo de os guerreiros ainda darem um ar da sua graça na reta final da primeira parte. Mesmo sem grande deslumbre, até porque o jogo esteve longe de ser vistoso, o conjunto luso teve as melhores oportunidades, com um remate cruzado de Ricardo Horta a ser o expoente máximo do crescimento arsenalista.

De um ferro para o outro até encontrar a rede

As cautelas foram ainda maiores após o período de descanso. O Sp. Braga não conseguiu dar sequência ao domínio que vinha a ter, e o Feyenoord viu o volume de posse de bola baixar. O jogo ficou mais trapalhão, ficando a ideia que, com o acompanhar do cronómetro, um lance podia definir o jogo.

Foi o que aconteceu. De ferro a ferro, foi Fran Navarro a saltar do banco para acabar por ser decisivo. Antes disso, porém, Larin gelou a pedreira ao atirar ao poste na sequência de um lance bem trabalhado pelos neerlandeses. O remate de primeira não teve oposição, sendo apenas devolvido pela base do ferro.

Na área oposta o filme foi diferente. Cruzamento de Lelo, mais um com as medidas certas, para Fran Navarro desviar com o pé esquerdo. A bola desvia no poste e vale três pontos no arranque da caminhada bracarense na fase de liga da Liga Europa. Um mão ao ranking luso no Minho.