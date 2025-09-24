A FIGURA: Fran Navarro

Entrou, marcou e definiu. O avançado espanhol marca pelo segundo jogo consecutivo, já tinha feito o gosto ao pé em Guimarães, resolvendo o jogo europeu a favor do Sp. Braga. Lançado a partir do banco de suplentes, aproveitou uma das poucas oportunidades que dispôs para fazer a diferença com um remate certeiro com pé esquerdo.

O MOMENTO: golo do Sp. Braga (80’)

Lance rápido do ataque do Sp. Braga com poucos toques, a revelar-se letal. Leonardo Lelo faz o passe açucarado a partir do lado esquerdo, um cruzamento rasteiro com as medidas certas, para Fran Navarro desviar com o pé esquerdo na passada. A bola ainda embate no ferro antes de cruzar a linha, valendo os três pontos aos bracarenses.

OUTROS DESTAQUES

Zalazar

O elemento mais intenso do Sp. Braga na manobra ofensiva. Zalazar foi o jogador com mais capacidade para ter bola, para progredir e romper espaços. Foi da sua iniciativa que saíram os principais lances do conjunto montado por Carlos Vicens.

Diarra

Espontâneo, o extremo foi dos que causou mais desequilíbrios no jogo. A partir do lado esquerdo combinou bem com Smal, causando calafrios ao último reduto bracarense.

Leonardo Lelo

Mais uma assistência para a sua conta pessoal. o Lateral esquerdo fez um jogo competente, não comprometeu defensivamente e foi várias vezes ao ataque. Num desses momentos ajudou a construir a vitória.

Steijn

O capitão dos neerlandeses foi dos mais compactos no terreno de jogo. Correu quilómetros, percorrendo várias latitudes com a mesma intensidade e qualidade no toque de bola.