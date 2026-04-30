A FIGURA: Mario Dorgeles

Saltou para as quatro linhas fruto de um momento de azar, a lesão do capitão Ricardo Horta. Fez um jogo competente e comprometido, guardando o melhor para o fim. Num dos últimos suspiros do jogo apareceu na área para atirar com sucesso para o fundo das redes. Atubolo faz uma primeira defesa, a travar o remate de Vítor Carvalho, mas estava lá Dorgeles, no sítio certo à hora certa para recarregar com sucesso, dando a vitória e a vantagem na eliminatória aos bracarenses. O marfinense foi decisivo, abrindo boas perspetivas para o Sp. Braga para a 2.ª mão, na Alemanha. Um azar que virou talismã.

O MOMENTO: penálti falhado por Zalazar (45+3’)

Ou uma grande defesa de Noah Atubolo. Momento de adrenalina na reta final da primeira parte, já nos descontos, ao ser assinalado penálti sobre Lagerbielke. Castigo máximo para o uruguaio, que correu convicto para o esférico e bateu forte e colocado para o seu lado esquerdo. Mas, estava lá o guarda-redes Atubolo, que com uma estirada incrível travou o remate e evitou aquele que seria, na altura, segundo da noite para os arsenalistas, podendo mudar a história do jogo.

NEGATIVO: Horta tomba a meio da primeira parte

Momento duro. Negação para Ricardo Horta. O capitão do Sp. Braga saiu para fora das quatro linhas após uma disputa de bola com Makengo, ao minuto 20, ficando agarrado à coxa direito. De imediato soltou uma expressão de descontentamento, mas ainda regressou perante os braços abertos de Vicens. Foi assistido, reentrou com uma coxa elástica, acabando por sair seis minutos depois. Tombou, esmurrou o relvado incrédulo e deu o lugar a Dorgeles. Perda importante para o Sp. Braga.

OUTROS DESTAQUES

Pau Victor

Um jogo dos jogos que o espanhol gosta. Intenso, com energia suficiente para que calmamente consiga impor a sua técnica no jogo. Foi dos mais ousados com bola por parte do Sp. Braga, sem receio de galgar metros e de provocar desequilíbrios. Está nos principais lances de ataque do conjunto de Carlos Vicens.

Ginter

O defesa central do Friburgo, uma das novidades no onze comparativamente com o último jogo, foi extremamente competente. Quase sempre bem posicionado, o alemão de 32 anos jogou em antecipação, leu bem os lances e evitou males maiores para os alemães.

Tiknaz

Marcou o primeiro golo arsenalista, logo aos oito minutos, ao aparecer bem na área para desviar de forma subtil. Mas, a sua prestação vai para além desse momento. Deu presença no meio campo aos arsenalistas, capacidade nos duelos e lucidez na posse de bola.

Grifo

O mais espevitado no que à manobra ofensiva do conjunto germânico diz respeito. O italiano que cumpre a sétima época consecutiva no Friburgo apontou o golo que valeu, na altura, o empate, destacando-se em vários lances pela sua capacidade de ser prático na execução.