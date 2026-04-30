Carlos Vicens opera, tal como se esperava após a rotação promovida nos Açores, uma autêntica revolução no onze do Sp. Braga para a receção ao Friburgo, a contar para a 1.ª mão da meia-final da Liga Europa.

Após poupar os principais elementos da sua equipa no campeonato, o técnico muda oito jogadores e apresenta aquela que é a melhor versão possível dos arsenalistas para o embate europeu.

AO MINUTO: siga as incidências do jogo

Com várias baixas, Niakaté, Diego Rodrigues, Gabri Martinez, Arrey-Mbi e Barisic não entram nas contas devido a lesão e Moscardo cumpre castigo, são apenas três os elementos que se mantêm na equipa comparativamente com a derrota frente ao Santa Clara: Paulo Oliveira, Tiknaz e Zalazar.

Do lado do emblema alemão, Julian Schuster também muda bastante, mas ainda assim menos elementos. Ao todo, são cinco as mudanças, permanecendo no onze Atubolu, Linhart, Eggstein, Grifo e Matanovic.

SP. BRAGA: Hornicek; Paulo Oliveira, Lagerbielke e Vítor Carvalho; Victor Gomez, João Moutinho, Grllitsch e Tiknaz; Zalazar, Pau Victor e Ricardo Horta.

Suplentes do Sp. Braga: Tiago Sá, Bellaarouch, Lelo, El Ouazzani, Dorgeles, Fran Navarro, Da Rocha, Jónatas Noro, Mordomo Silva, Vasconcelos, Luisinho e Afonso Sousa.

FRIBURGO: Atubolu; Treu, Ginter, Lienhart e Makengo; Eggestein e Manzambi; Beste, Suzuki e Grifo; Matanovic.

Suplentes do Friburgo: Muller, Huth, Jung, Scherhant, Holer, Kubler, Irié, Philipp, Hofler, Gunter, Ogbus e Tarnutzer.

Recorde-se que que o pontapé de saída está agendado para as 20horas. Pela segunda vez na sua história, quinze anos depois, o Sporting de Braga joga as meias-finais da Liga Europa.