A FIGURA: Heymans

Um golo e uma assistência na ficha pessoal do médio do Genk. Heymans foi um pilar na equipa belga, não só pelo contributo decisivo, mas pelo que jogou e fez jogar esta noite na pedreira. Sem dar muito nas vistas, o médio de 26 anos foi competente e eficaz. Marca de cabeça o primeiro golo do Genk e faz a assistência para o terceiro da noite.

O MOMENTO: segundo golo do Genk, por Sor (48’)

Má entrega de Gorby na saída de bola, a deixar a equipa bracarense completamente descompensada. Sor aproveitou pela esquerda, intercetou o esférico e galgou metros para a área. Ainda evitou Gorby, que foi à queima, para rematar de forma violenta com o pé direito para o fundo das redes. Galvanizou os belgas.

OUTROS DESTAQUES

Zalazar

Claramente o elemento mais intenso do Sp. Braga. Os dois golos, por si só, valem o destaque, mas o uruguaio valeu muito mais do que isso. Encarou o jogo com vontade e com crer.

Karetsas

A tenra idade – apenas 17 anos – não deixa amedrontar o grego. Claramente o melhor de bola do Genk, a nível técnico, sendo do seu pé esquerdo que saíram os lances mais lúcidos de ataque. Bate o canto que dá o golo do empate.

Lagerbielke

Exibição competente e difícil. Teve muita bola na primeira fase de construção, e ainda teve de atuar com atenção redobrada aos contragolpes adversários. Nesse limbo, apesar dos quatro golos encaixados, rubricou uma prestação positiva.

Sor

Rapidíssimo, foi sempre uma flecha no lado esquerdo do conjunto belga. Organizado na movimentação defensiva, esteve sempre disponível para sair rapidamente para o ataque, como no lance do segundo golo.