A FIGURA: Bruma

Em seis minutos assumiu por duas vezes as despesas e foi preponderante para lançar o Sp. Braga para o triunfo. Fez a pressão habitual logo no início do jogo, aproveitando depois com o seu talento a oferta adversária. Partiu a equipa do Hoffenheim no segundo ao galgar metros pela esquerda antes de soltar para o lado oposto. Determinante no regresso aos triunfos do Sp. Braga na Liga Europa.

O MOMENTO: primeiro golo do Sp. Braga (2’)

Corria o segundo minuto do encontro quando os guerreiros abanaram com as redes adversárias. Erro incrível de Baumann; o guarda-redes entrega a bola a Bruma ao tentar sair a jogar, permitindo ao internacional português abrir ao ativo. Golo madrugador que tranquilizou o Sp. Braga e, por outro lado, impôs pressão aos alemães.

OUTROS DESTAQUES

Vítor Carvalho

Seguro e competente, o médio sobressaiu com as vicissitudes do encontro. Ajudou a ocupar espaços quando o Hoffenheim esteve por cima e foi prático quando teve de gerir o jogo com bola. Assina um grande golo, de primeira, com o pé esquerdo.

Bischof

O pé esquerdo do médio de dezanove anos foi das principais armas dos alemães na pedreira. Revelou-se dos mais competentes com bola, fazendo o jogo fluir com naturalidade. Ainda visou a baliza de Matheus algumas vezes.

Gabri Martinez

A jogar numa posição ligeiramente diferente daquela que é a sua de origem, o espanhol tem sabido crescer na ocupação de espaços e na tarefa defensiva, conseguindo igualmente mostrar a sua capacidade ofensiva.

Niakaté

O patrão da defesa do Sp. Braga, até sair com limitações físicas. O defesa esteve imperial nas suas ações e também a coordenar a linha defensiva dos bracarenses, até sair com limitações físicas.