As emoções prolongaram-se para lá do minuto noventa. Após o minuto noventa os cerca de 10 mil adeptos ainda se chegaram a esboçar festejos, mas a o Sp. Braga cai das competições europeias. A missão era catalogada como milagrosa. Para além de bater uma Lazio invencível até agora na Liga Europa, os bracarenses estavam ainda dependentes de cinco resultados. Os guerreiros fizeram a parte que lhe restava, batendo o clube laziale (1-0) com um golo de Ricardo Horta.

Mas, numa noite em que se viu uma das melhores exibições do Sp. Braga da temporada, a calculadora não ditou o desfecho necessário: por um golo. A equipa de Carlos Carvalhal esteve sensivelmente uma hora em posição de play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, mas acabou por não ser suficiente.

Um golo do FC Porto em Belgrado, frente ao Maccab Tel Aviv, arrefeceu a temperatura em Braga. Os bracarenses acabam a fase de Liga no 25.º lugar, o primeiro que não dá direito a continuar em prova. Sabor amargo numa das prestações mais competentes da temporada.

Golo a abrir para alimentar o sonho

Alheio ao teclar da calculadora, o conjunto arsenalista entrou determinado em campo, a fazer a sua parte. Com organização e critério, cedo os arsenalistas mostraram ao que vinham e puseram a equipa laziale em sentido. Foram precisos apenas seis minutos para passar para a frente do marcador.

Ricardo Horta, à capitão, agrupou a legião e mostrou o rumo. Roger contemporizou junto à quina da área, abrindo espaço para Victor Gomez cruzar de primeira para o remate, também de primeira, de Horta. Jogada bem delineada a dar tons de esperança ao conjunto luso.

Com o pé a não ir muitas vezes ao acelerador, a Lazio apresentou-se já com as suas contas arrumadas. Mesmo, a espaços, conseguindo alguns lances ofensivos, a realidade é que foi a equipa portuguesa a chegar com mais afinco à área adversário, justificando a vantagem ao intervalo. Na contabilidade com várias latitudes, os guerreiros estavam em posição de play-off.

Turbilhão de emoções

A segunda metade não foi muito diferente na pedreira. Mais Braga continuou a ser a realidade com um misto de consistência, equilíbrio enquanto equipa e ousadia. A Lazio, quarta classificada da Série A italiana, pouco ou nada fez, sendo manietada pelos bracarenses.

À moda antiga, não pelo rádio, mas o telemóvel, as atenções viravam-se para outras latitudes. Em Belgrado, um golo do FC Porto frente apo Maccabi Tel Aviv atirou os arsenalistas para fora dos lugares de apuramento. Vitoriosa nos três jogos europeus realizados fora de Roma esta temporada na Liga Europa, a Lazio sai de Braga em branco com uma prestação pálida, em grande parte graças ao jogo completo protagonizado pelo Sp. Braga.

Seguiu-se o turbilhão de emoções. Um golo que acabou invalidade em Belgrado ainda deu esperanças. Um segundo golo bracarense poderia também ser decisivo e a bola chegou a entrar, mas em fora de jogo. Após o apito final os jogadores do Sp. Braga socorreram-se de telemóveis, chegaram a festejar, mas o turbilhão de emoções não teve o desfecho pretendido para a equipa lusa.