A FIGURA: Ricaro Horta

No jogo em que igualou José Maria Azevedo como jogador que mais vezes vestiu a camisola do Sp. Braga, o capitão mostrou o rumo do triunfo. Marcou logo aos seis minutos com um remate de primeira, colorindo uma prestação positiva e comprometida. Desperdiçou o segundo ao minuto 87 quando apareceu isolado, um golo que podia ser decisivo num chapéu que ficou curto. Décimo golo apontado esta temporada, o terceiro na Liga Europa. Jogo 409 com a camisola arsenalista.

O MOMENTO: golo do Sp. Braga (6’)

Bom lance coletivo a culminar em golo. Com uma entrada forte, Roger contemporizou com o esférico controlado, abrindo caminho para Victor Gomez subir pelo corredor direito. O lateral fez o passe atrasado de primeira para Ricardo Horta rematar também de primeira para fora do alcance de Mandas. A bola embate ainda no poste antes de acabar no fundo das redes.

OUTROS DESTAQUES

Victor Gomez

A alta velocidade pelo corredor direito, o lateral que esta época até nem tem sido tão preponderante, deu largura à equipa bracarense. Foi várias vezes à linha ajudar a criar perigo.

Tchauna

O jovem atacante francês foi dos mais inconformados do conjunto laziale. Veloz, teve de ser vigiado de perto para não causar estragos. Ganhou metros por mais do que uma ocasião.

Gharbi

Irrequieto, o médio espanhol nem sempre tomou as melhores decisões, mas teve ousadia para criar, para arriscar e para emprestar imprevisibilidade a este Sp. Braga. Este sempre ativo no setor intermediário.

Del-Bashiru

O médio nigeriano foi dos mais assertivos do conjunto transalpino, tentando impor o ritmo, essencialmente no segundo tempo. Foi dos que mais tentou aumentar a intensidade na equipa da Lazio.