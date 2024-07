A FIGURA: Rodrigo Zalazar

O motor do Sp. Braga. A forma como foi aplaudido quando foi substituído, em cima do minuto noventa, ilustra isso mesmo. O uruguaio parece estar já no pico de forma, jogou, fez jogar e interferiu em todo o processo de jogo da equipa ao lado do pêndulo João Moutinho. Abrilhantou a prestação com o golo apontado de penálti ao minuto 59, fechando a contagem.

O MOMENTO: golo de Ricardo Horta (56’)

Bruma recuou para recuperar a bola, ligou o turbo pela esquerda e mudou a história do jogo. Depois de ultrapassar dois adversários, galgando vários metros, o internacional português soltou para Ricardo Horta finalizar já no interior da área. Remate certeiro do capitão do Sp. Braga, a abrir o ativo.

OUTROS DESTAQUES

Bruma

Safanão no jogo. Já estava em jogo na primeira metade, ainda que algo trapalhão, soltou-se na segunda metade com o lance que ajuda e definir o jogo. Passa por dois adversários com uma facilidade tremenda.

Liran Hazan

O médio de apenas dezoito anos pareceu ser dos melhores de bola do Maccabi Petah Tikva. Pelo menos tentou. Foi dos únicos que conseguiu romper com o esférico e conduzi-lo de forma controlada.

Moutinho

Reedita com Zalazar a dupla de sucesso do ano passado no meio campo do Sp. Braga. Voltou a exibir-se a um nível elevado, sendo um autêntico pêndulo nos equilíbrios da equipa.

Roger

Tal como Bruma, também esteve algo trapalhão, pouco clarividente, apesar de muito em jogo. Acaba por ter preponderância no resultado, uma vez que sofre a grande penalidade que dá o segundo golo.