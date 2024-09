Está de volta a faceta dos guerreiros, de dar a volta aos jogos fora de horas. No arranque da participação da Fase de Liga da Liga Europa a equipa de Carlos Carvalhal esteve mais de uma hora a perder, mas empatou ao minuto 88 e chegou ao triunfo quando passavam cinco minutos para lá dos noventa. Após vários lances de desperdício, com um bis Bruma foi o homem do jogo de nervos na cidade dos arcebispos.

Triunfo periclitante do Sp. Braga perante 10 mil adeptos, que fervilharam no final após um jogo em que ficaram várias vezes à beira de um ataque de nervos. Entre o domínio israelita na primeira parte – com um golo de penálti – e uma resposta agressiva na segunda metade, os muitos finais foram estonteantes. Superior, o Braga viu os israelitas atirar duas bolas ao travessão nos derradeiros minutos. Resistiram e alcançaram os três pontos.

Com Arrey-Mbi no banco de suplentes, Carlos Carvalhal optou por adaptar João Ferreira no eixo da defesa, fazendo o lateral alinhar ao lado de Niakaté. Entre as quatros mudanças operadas na equipa, a principal nota de destaque no onze arsenalista vai para a estreia absoluta de Guitane com a camisola dos guerreiros.

Entre falhanços, Matheus derruba a igualdade

Frente a um Maccabi Tel Aviv que domina o futebol israelita – é o campeão em título e ocupa o primeiro lugar – o Sp. Braga sentiu dificuldades. Numa dinâmica de vitória, organizada e competente com bola, a equipa de Zarco Lazetic foi protagonista, ao criar ataques mais elaborados e criteriosos, ainda que demonstrasse algumas debilidades defensivas.

Por sua vez, mais rico tecnicamente, os bracarenses evidenciaram estar uns furos abaixo enquanto coletivo. Lances repentinos para a velocidade de Guitane e Bruma iam fazendo o conjunto português estar vivo no jogo, somando mesmo alguns falhanços na hora de visar a baliza adversária, essencialmente na reta final da primeira metade.

Isto já depois de ter encaixado um golo. Com meia hora de jogo, o capitão do Maccabi Tel Aviv apareceu na cara de Matheus, o guarda-redes hesita a sair dos postes e quando o faz abalroa Peretz. Na marca dos onze metros Davida enganou o guarda-redes e colocou os israelitas na frente do marcador.

Bruma reage, bisa e carimba o triunfo fora de horas

A prestação desgarrada, a merecer assobios ao intervalo fez Carvalhal mexer: Vítor Carvalho, Guitane e El Ouazzani ficaram nas cabines para dar lugar a Gorby, Gharby e Roberto Fernández. Num misto entre a agressividade com o que o Sp. Braga veio para a segunda metade, a necessidade de correr atrás do prejuízo e uma postura mais retraída do Maccabi, a segunda metade foi diferente.

O jogo teve praticamente sentido único, o Maccabi Tel Aviv não conseguiu ter bola e pertenceu quase que por completo ao Sp. Braga a iniciativa de jogo. Nem sempre com cabeça, tronco e membros, é certo, mas inegavelmente com mais intensidade e agressividade. Na ementa voltaram a constar algumas perdidas, como a de Bruma ao minuto 58, verdadeiramente incrível. Pelo meio duas bolas aos ferros dos bracarenses.

O cronómetro evoluía sem que os guerreiros encontrassem o caminho do sucesso, estando reservada para o final uma verdadeira epopeia. Peretz atirou com estrondo ao ferro, podendo aí ter matado o jogo. Foi então que a velha crença guerreira reapareceu incorporada em Bruma.

Bruma para a vitória

Num primeiro momento, ao minuto 88, o internacional português correspondeu da melhor forma a um cabeceamento de Roberto Fernández no coração da área. Oportuno, Bruma desviou para o fundo das redes, foi a correr buscar o esférico e disse querer mais.

A bola ainda voltou a embater no travessão da baliza do Sp. Braga, mas foram os guerreiros a marcarem encontro com a felicidade. Roberto isola-se e ao rematar a bola embate no braço do adversário. Após ver as imagens o árbitro aponta para marca dos onze metros.

Ricardo Horta ainda pegou no esférico, mas o penálti foi para Bruma chegar a redenção total. Não falhou e permitiu aos adeptos respirar fundo. Com dificuldades e alguma inércia o Sp. Braga entra a ganhar na Fase de Liga da Liga Europa.