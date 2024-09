A FIGURA: Bruma

O minuto 58 preparava-se para entrar no filme do jogo como o momento-chave. Bruma desperdiçou de forma incrível. Mas, ainda foi a tempo de se redimir com dois golos já fora de horas, num bis que valeu o triunfo. Primeiro foi oportuno a aparecer no sítio certo para encostar, depois teve frieza na marca dos onze metros. Assinou uma reviravolta épica.

O MOMENTO: o segundo do Sp. Braga (90+5’)

Ataque de Roberto Fernández pela esquerda, na raça, a rematar para defesa do guarda-redes. Lance aparentemente perdido, até o árbitro consultar o VAR e assinalar penálti. Foi Bruma a cobrar, enganando o guarda-redes num momento de grande pressão. O momento em que saiu o grito da pedreira.

OUTROS DESTAQUES

Dor Peretz

O capitão do Maccabi Tel Aviv demonstrou critério e qualidade técnica, sendo das suas ações que quase sempre saíram os lances de maior perigo. Sofre o penálti que adiantou os israelitas no marcador e atira à trave ao minuto 80.

Ghabri

O jovem espanhol mexeu com o jogo na Madeira e voltou a ser irreverente esta noite. Nem sempre decidiu bem, por vezes empolgou-se, mas inevitavelmente trouxe mais dinâmica ao jogo.

Sissokho

O maliano de 22 anos foi uma espécie de ponto de equilíbrio da equipa de Israel, a jogar entre a linha do meio campo e a linha defensiva. Foi sempre opção a dar linha de passe e praticamente não cometeu erros.

João Ferreira

Adaptado a central, o reforço do Sp. Braga foi competente ao lado de Niakaté. Disfarçou a falta de rotinas com capacidade para se entregar ao jogo. Saiu esgotado a pouco mais de dez minutos do final.