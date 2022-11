O Sp. Braga não conseguiu o apuramento para a fase a eliminar da Liga Europa, caindo para a Liga Conferência. A depender de terceiros – Union Berlin – os guerreiros cumpriram a sua parte, assinando a ficha de serviços mínimos, mas a vitória (2-1) sobre um Malmo débil não foi suficiente para as contas de equipa de Artur Jorge.

A 1868 kms, na Bélgica, o líder da Bundesliga também fez a sua parte assegurando o segundo lugar do Grupo B. Frente aos suecos, que saíram de Braga tal como entraram – sem qualquer ponto somado no grupo – os bracarenses estiveram longe de rubricar uma prestação empolgante. Ainda assim, foi mais do que suficiente para o triunfo.

O jogo disputou-se à moda antiga, de lho no relvado e com atenções voltadas para o outro jogo, mas desde cedo as aspirações do Sp. Braga sofreram um duro golpe. Mesmo com as contas complicadas os guerreiros asseguraram a vitória,que não serve os seus objetivos de seguir em frente na competição.

Ricardo Horta corta os bocejos

Com atenções voltadas, também, para a Bélgica, cedo a pedreira – já de si fria -viu a temperatura descer ainda mais com o golo do Union Berlim no terreno do Saint Goillise. Tudo que os guerreiros não precisavam. Desde o minuto seis do encontro o Sp. Braga ficou com o estigma de que independentemente de fazer a sua parte, a tarefa estava complicada.

Esse terá sido mais um dos fatores para a prestação amorfa da equipa portuguesa que, pese embora tenha saído para o intervalo em vantagem, a realidade é que os bracarenses apresentaram-se sem grande inspiração. Mesmo estando por cima de um adversário que confirmou debilidades, circulou a bola de forma demasiado lenta, falhou muitos passes e não empolgou.

Ricardo Horta conferiu à exibição o rótulo de serviços mínimos a dez minutos do intervalo ao abanar a rede dos suecos. Isolado, o atacante viu, numa primeira instância, Dahlin intercetar o lance, mas o guarda-redes acabou por deixar a bola escapar para o capitão dos guerreiros, que atirou para o fundo das redes. Camuflou os bocejos que se iam soltando na pedreira.

Desperdício dita triunfo tangencial

Com um registo paupérrimo na Liga Europa, após falhar o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, o Malmo apresentou-se em Braga com a ficha em branco em quatro dos cinco realizados no Grupo B. Ameaçou, por duas vezes, dar um pouco mais de cor a esse registo no arranque da segunda metade, com dois lances de perigo na área de Matheus.

Ameaças sem fundamento, com os bracarenses a chegar ao segundo golo ao décimo minuto por Álvaro Djaló. O miúdo aguentou a pressão na área, enquadrando-se para o remate de pé esquerdo que arrumou com a questão por parte do Sp. Braga. A equipa de Artur Jorge foi, aliás, demasiado perdulária logo de seguida, quando os suecos ruíram após sofrerem o segundo golo.

Sejdiu apontou o tento de honra dos suecos na despedida europeia, ditando um triunfo apenas pela margem mínima para o Sp. Braga. Na Bélgica o Union Berlin susteve a vantagem alcançada cedo, agarrando a segunda vaga de acesso para a fase a eliminar da Liga Europa. Os guerreiros até entraram bem na fase de grupos, com dois triunfos, mas os três desaires consecutivos ditaram o desfecho desta noite.