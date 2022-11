A FIGURA: Ricardo Horta

Abriu caminho ao triunfo do Sp. Braga, resgatando a equipa num momento em que não estava propriamente confortável no jogo. O atacante aparece bem nas costas da defesa e, mesmo de ângulo apertado após o guarda-redes ter feito a mancha numa primeira instância, adiantou os bracarenses no marcador. De resto, tentou ainda o segundo com um remate perigoso já na segunda parte, assinando uma prestação de bom nível.

O MOMENTO: golo de Álvaro Djaló (55’)

Cruzamento de Victor Gómez na direita, há ainda um desvio de Simon Banza no coração da área, sobrando a bola para Álvaro Dajló. A tentativa de desarme foi infrutífera, com Djaló a aguentar a pressão antes de se enquadrar com a baliza, atirando de pé esquerdo a contar. Estreia a marcar com a camisola do Sp. Braga.

OUTROS DESTAQUES

Al Musrati

Enquanto esteve em campo voltou a ser pendular neste Sp. Braga. Mesmo numa toada mais baixa, a exemplo do que aconteceu com o resto da equipa, esteve regular no setor intermediário do terreno de jogo.

Christiansen

O capitão do Malmo revelou ser o jogador mais cotado com a bola nos pés, demonstrando critério e capacidade técnica para um jogo mais laborado do que os companheiros permitiram. O dinamarquês jogou simples, sem comprometer.

Álvaro Djaló

Para além de se estrear a marcar, o jovem atacante mexeu com o jogo. Aposta de Artur Jorge ao intervalo, impôs a sua velocidade para baralhar as marcações do conjunto sueco.

Dahlin

Encaixou dois golos na pedreira, mas ainda assim rubricou uma prestação positiva, evitando que o Malmo saísse de Portugal com um resultado ainda mais pesado. Fez um punhado de intervenções de destaque.