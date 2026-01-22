A FIGURA: Hornicek

Segurou o Sp. Braga. Com duas intervenções monstruosos, o guarda-redes checo de 23 anos manteve a sua baliza a zeros. Duas defesas de grande calibre, perante Gibbs-White, que se revelaram essenciais. Primeiro travou um livre direto do britânico. Depois segurou uma grande penalidade. Decisivo.

O MOMENTO: autogolo de Yates (10’)

As emoções ainda estavam à flor da pele, Hornicek tinha acabado de defender um castigo máximo quando o Sp. Braga montou, de imediato, o contragolpe. Já na área Ricardo Horta tenta fazer o passe para o seu companheiro, aparecendo Yates a desviar, na ânsia de fazer o corte, atirando a bola para a sua própria baliza. O lance que definiu o jogo.

OUTROS DESTAQUES

Gorby

Sempre em jogo, praticamente todo o caudal com bola do Sp. Braga passou pelos seus pés. Jogou no campo todo, deu equilíbrio sem bola e com o esférico, ainda que sem grande risco, deu sempre saídas limpas.

Gibbs-White

A estrela da companhia, ainda que tenha estado perdulário. O médio inglês tentou organizar o ataque do Nottingham Forest, sendo a principal referência das movimentações ofensivas. Atirou com perigo, de livre, logo aos dez minutos, obrigando Hornicek a fazer uma defesa apertada. Permitiu a defesa no penálti.

Lagerbielke

Mais um jogo competente do central sueco do Sp. Braga. Concentrado, posicionou-se de forma astuta e travou vários duelos com os adversários, com uma margem de sucesso elevada.

Douglas Luiz

O pilar do meio campo, o médio brasileiro teve competência sem dar muito nas vistas, um pouco à semelhança de Gorby. Povoou o meio campo, jogou simples e com critério no centro do terreno.