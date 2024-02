A FIGURA: Zoubir

O marroquino de 32 anos exponenciou o triunfo do Qarabag na pedreira, fazendo a rede abanar por duas vezes na segunda metade, em menos de 25 minutos. Oportuno, o médio de pendor ofensivo apareceu em zona de finalização nos momentos certos, para aproveitar espaços e ser letal. Desequilibrou a eliminatória com os seus dois tentos certeiros.

O MOMENTO: segundo golo do Qarabag (56’)

Livre de Benzia em zona frontal à baliza, a embater na barreira e a acabar por sobrar para as costas da fila de jogadores arsenalistas e à frente de Matheus. Com espaço, Zoubir aparece a driblar Matheus e a atirar para a baliza deserta, conseguindo relançar os azeris no marcador numa fase que que estavam por cima e provocavam a desconfiança no Sp. Braga.

OUROS DESTAQUES

Jankovic

Bom de bola, o montenegrino destacou-se com o seu pé esquerdo. Dos mais dotados tecnicamente, não teve receio de ter bola o médio de 28 anos abriu o ativo no frente a frente com Matheus a partir marca dos onze metros.

Banza

Uma das novidades do onze de Artur Jorge, o avançado chegou da CAN e marcou. Oportuno, o principal goleador da equipa regressa ao onze tal como tinha saído: a marcar. Igualou o encontro em cima do intervalo na sequência de um pontapé de canto.

Júlio Romão

O médio que já passou pelo Santa Clara foi um autêntico pêndulo no meio campo do Qarabag. Fez o equilíbrio da equipa e soube ter bola, com critério e com consistência. Possante com bola no meio campo, dominou as operações.

João Moutinho

Ajudou a segurar o Sp. Braga, não deixando que a equipa caísse ainda mais. Nunca virou a cara à luta, manteve a intensidade até ao final do encontro, ainda marcando de penálti.