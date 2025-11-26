O Sp. Braga segue viajou esta quarta-feira para a Escócia com o plantel completo para o duelo desta quinta-feira frente ao Rangers, no Ibrox, em jogo da quinta jornada da Liga Europa.

Carlos Vicens não tem qualquer baixa e chamou 23 jogadores, numa lista que assinala o regresso de Zalazar, poupado no encontro da Taça de Portugal diante do Nacional.

Os bracarenses estão no quinto lugar da classificação com nove pontos conquistados, já os escoceses «seguram» a lanterna vermelha sem qualquer ponto somado.

O Rangers-Sp. Braga tem início às 20h desta quinta-feira, e terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.

Os 23 convocados por Carlos Vicens:

Guarda-redes: Lukas Hornicek, Tiago Sá e Bellaarouch;

Defesas: Victor Gomez, Niakaté, Lelo, Lagerbielke, Paulo Oliveira e Arrey-Mbi;

Médios: Vítor Carvalho, João Moutinho, Zalazar, Moscardo,  Grillitsch, Gorby, Dorgeles e Diego;

Avançados: El Ouazzani, Ricardo Horta, Gabri Martinez, Fran Navarro, Pau Víctor e Sandro Vidigal. 

