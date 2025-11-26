Liga Europa: Sp. Braga viaja na máxima força para Glasgow com 23 convocados
Zalazar volta à lista de Vicens depois de ter sido poupado na Taça de Portugal
Zalazar volta à lista de Vicens depois de ter sido poupado na Taça de Portugal
O Sp. Braga segue viajou esta quarta-feira para a Escócia com o plantel completo para o duelo desta quinta-feira frente ao Rangers, no Ibrox, em jogo da quinta jornada da Liga Europa.
Carlos Vicens não tem qualquer baixa e chamou 23 jogadores, numa lista que assinala o regresso de Zalazar, poupado no encontro da Taça de Portugal diante do Nacional.
Os bracarenses estão no quinto lugar da classificação com nove pontos conquistados, já os escoceses «seguram» a lanterna vermelha sem qualquer ponto somado.
O Rangers-Sp. Braga tem início às 20h desta quinta-feira, e terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.
Os 23 convocados por Carlos Vicens:
Guarda-redes: Lukas Hornicek, Tiago Sá e Bellaarouch;
Defesas: Victor Gomez, Niakaté, Lelo, Lagerbielke, Paulo Oliveira e Arrey-Mbi;
Médios: Vítor Carvalho, João Moutinho, Zalazar, Moscardo, Grillitsch, Gorby, Dorgeles e Diego;
Avançados: El Ouazzani, Ricardo Horta, Gabri Martinez, Fran Navarro, Pau Víctor e Sandro Vidigal.