Ainda não foi desta que o Sporting de Braga voltou aos triunfos. Depois de um início de temporada a todo o gás, os homens de Artur Jorge tropeçaram nos últimos três jogos com três derrotas e esta quinta-feira não foram além de um empate (3-3) em Leuven, diante do Union Saint-Gilloise.

A ganhar 3-1, a equipa minhota deixou fugir a vantagem e permitiu a repartição de pontos, hipotecando a hipótese de chegar ao primeiro lugar e fica em desvantagem no confronto direto com os belgas.

O herói da partida foi Vitinha, com um hat trick perfeito em 26 minutos. O jovem avançado luso pode até pecar em alguns recursos técnicos, mas compensa tais defeitos com potência, capacidade de pressão, velocidade e veia goleadora.

O FILME DO JOGO

Na semana em que o Sp. Braga anunciou a entrada da Qatar Sports Investments na SAD - o que até valeu um protesto dos adeptos na Bélgica - Vitinha mostrou-se numa montra europeia e mostrou que o futuro dos bracarenses pode mesmo passar pelos milhões (pelo menos os que advirão da sua inevitável venda).

Um momento de crença foi tudo o que bastou a Vitinha, depois de um início de jogo enfadonho de ambos os lados. Aos 15 minutos, numa saída rápida para o ataque, o Sp. Braga jogou a um toque a bola chegou ao avançado sub-21 português que nem sequer hesitou, pese embora não estivesse numa posição totalmente favorável. Encheu-se de confiança e muitos colegas lhe deveriam estar a pedir calma quando armou o remate com a bota direita, que «queimou» no corpo de Anthony Moris, encaminhando-se a bola para a baliza.

O golo minhoto foi o catalisador dos belgas, que até então pareciam algo adormecidos. O St. Gilloise apostou na velocidade para causar perigo pelos corredores laterais e foi assim que chegou à igualdade, cinco minutos depois. Nieuwkoop foi até ao último terço, tirou o cruzamento para a zona de penálti, Tormena atrasou-se na abordagem e permitiu que Boniface rodasse e rematasse de pé esquerdo, mostrando credenciais de artilheiro.

Seguiram-se minutos de desconforto para a equipa bracarense, que só terminaram pelo suspeito do costume. Sequeira cobrou um livre de forma exímia para a área e foi com um cabeceamento à ponta de lança que Vitinha começou a dar contornos de grandiosidade a esta noite, que a título pessoal é já memorável.

Um remate de pé direito, um cabeceamento… só faltava mesmo um pontapé de pé esquerdo para completar o hat trick perfeito. E, se o Sp. Braga precisa, Vitinha corresponde. Perto do intervalo, veio a definição com mais classe. Horta recebeu em zonas interiores e fez o passe para deixar Vitinha na cara de Moris. Depois, o avançado picou a bola e apenas teve de celebrar.

O Sp. Braga tinha o primeiro lugar na mão, mas deixou-o fugir na segunda parte.

A formação belga voltou a mostrar excelente capacidade de reação e de ir atrás do resultado. Entrou determinada após o intervalo e foi com naturalidade que conseguiu chegar ao empate. Logo aos 49 minutos, Vanzeir antecipou-se a Tormena - novamente mal batido - ao primeiro poste e cabeceou para reduzir o marcador.

Cerca de um quarto de hora depois, a velocidade imprimida pelos corredores voltou a ser importante e Boniface ditou o desfecho da partida. Lapoussin tirou o cruzamento da esquerda e o nigeriano impôs-se no ar perante Sequeira para fuzilar as redes de Matheus.

Depois, restou ao Sp. Braga correr atrás do prejuízo. Vitinha foi um autêntico batalhador na frente, mas Abel Ruiz já não conseguiu acompanhar a predisposição física do companheiro. Na tentativa de chegar ao golo da vitória, a equipa de Artur Jorge desequilibrou-se e ainda sofreu vários arrepios, pois os belgas cercaram a baliza de Matheus diversas vezes, tendo pecado na finalização.

À falta de melhor – e num momento delicado –, mais vale um pássaro na mão do que dois a voar e este empate permite terminar a segunda jornada no segundo posto. Mas não há espaço para relaxamentos e está na hora de fazer contas. É que na próxima jornada há confronto em Berlim, com o líder da Bundesliga.