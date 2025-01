O Sp. Braga perdeu esta quinta-feira frente ao Union St. Gilloise por 2-1.

No final da partida, e depois de um lance muito perigoso a favor do Sp. Braga, onde Robson Bambu cabeceou para uma grande defesa de Moris, o guarda-redes do St. Gilloise dirigiu-se ao central bracarense proferindo alguns insultos.

Pouco depois, é possível ver Bruma a ser agarrado e o jogador de 30 anos acabou mesmo por ver o cartão vermelho direto e junta-se a Vítor Carvalho no lote de jogadores que vai falhar o encontro com a Lazio na última e decisiva jornada da Liga Europa.

A derrota na Bélgica dificultou as esperanças dos «arsenalistas» para seguir em frente na competição. Neste momento, o Sp. Braga está na 27.ª posição, a dois pontos do primeiro lugar acima da zona de eliminação.