O futebolista português Vitinha, do Sporting de Braga, foi eleito o jogador da jornada quatro da Liga Europa, informou a UEFA, ao início desta tarde, depois da votação que decorreu no sítio do organismo.

Vitinha fez, na quinta-feira, os três golos do Sporting de Braga no empate ante o Union St. Gilloise, na Bélgica (3-3), golos que lhe valem também, neste momento, o estatuto de melhor marcador na competição em 2022/23, na fase de grupos, com quatro golos.

O avançado de 22 anos superou a concorrência do guarda-redes Francis Uzoho, do Omonia, que se destacou na baliza apesar da derrota por 1-0 ante o Manchester United e ficou na segunda posição.

Os outros dois nomeados eram William Boving, autor dos dois golos do empate do Sturm Graz em Roma, ante a Lazio (2-2), bem como Joey Veerman, que também bisou pelo PSV Eindhoven, na goleada por 5-0 ante o Zurique. Boving ficou em terceiro e Veerman em quarto.