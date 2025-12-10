Sp.Braga: Zalazar de fora dos convocados para a visita a Nice
Médio uruguaio será baixa para Carlos Vicens em França, por castigo
O Sp. Braga anunciou os 23 convocados para o embate com o Nice, desta quinta-feira [17h45], a contar para a sexta jornada da Liga Europa. Destaque para a ausência de Rodrigo Zalazar, que foi expulso no jogo com o Rangers.
De resto, todos os habituais convocados estão entre os 23 que vão viajar para França. O Sp. Braga é atualmente sétimo classificado da Liga Europa com dez pontos.
Nos cinco primeiros jogos, os minhotos venceram o Feyenoord (1-0), o Celtic (2-0) e o Estrela Vermelha (2-0). Perderam com o Genk (4-3) e empataram com o Rangers (1-1).
Confira a lista dos 23 convocados:
Guarda-redes: Lukas Hornicek, Tiago Sá e Bellaarouch.
Defesas: Victor Gomez, Niakaté, Lelo, Lagerbielke, Paulo Oliveira, Arrey-Mbi e Yanis Da Rocha.
Médios: Vítor Carvalho, João Moutinho, Gabriel Moscardo, Grillitsch, Gorby J.B., M. Dorgeles e Diego Rodrigues.
Avançados: El Ouazzani, Ricardo Horta, Fran Navarro, Pau Víctor, Gabri Martínez e Sandro Vidigal.