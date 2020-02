Os dois golos apontados fora de portas em Glasgow (3-2) são de extrema importância para o Sp. Braga. Apesar da derrota na 1.ª mão os jogadores bracarenses «estão confortáveis» e prontos para o desafio de tentar inverter a eliminatória europeia. Micael Sequeira, treinador adjunto, do Sp. Braga conta com o apoio dos adeptos para ultrapassar um adversário difícil.

«O Rangers é um adversário forte, mas saímos com a sensação de que temos condições para passar. Temos e de corrigir aquilo em que não estivemos tão fortes na primeira mão. Trabalhámos para isso e acreditamos que os jogadores vão estar a um grande nível. É importante também sentir a envolvência da nossa cidade e dos nossos adeptos. Na Escócia sentimos muito o apoio, queremos que a resposta dos bracarenses seja ao mesmo nível. Vamos ser pró-ativos, a procurar a vitória, mas esperamos o apoio intenso dos nossos adeptos», referiu o técnico em conferência de imprensa.

Depois de estar a ganhar por duas bolas a zero o Sp. Braga acabou por sofrer três golos no último quarto de hora. O treinador adjunto admitiu que o aspeto defensivo foi trabalhado. «O jogo passado serviu para ver onde errámos e corrigir isso nos treinos. O Rúben Amorim treinou com muita especificidade e acreditamos que isso não vai voltar a acontecer. Acredito que os jogadores vão evitar isso, temos treinado muito bem», disse.

Na Escócia o terreno apresentou-se em más condições, algo que será diferente na pedreira. «O terreno estava pesado na Escócia, é uma realidade, amanhã teremos um relvado com boas condições e penso que isso nos irá beneficiar», atirou.

No campeonato escocês o Rangers não foi além de um empate no jogo entre esta eliminatória, algo que na opinião e Micael Sequeira não terá interferência neste embate. «São competições diferentes. Vimos o jogo e apesar do empate o Rangers teve uma boa prestação. Vão estar super motivados. Estamos à espera de dificuldades», atirou.

O jogo entre o Sp. Braga e o Sp. Braga está agendado para as 17horas desta quarta-feira no Estádio Municipal de Braga.