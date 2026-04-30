João Moutinho tornou-se no quarto jogador com mais jogos em competições europeias. Com a titularidade frente ao Friburgo, na primeira mão das «meias» da Liga Europa, o médio de 39 anos do Sp. Braga ultrapassou Maldini.

Agora com 175 jogos em competições europeias – ao serviço de Sporting, FC Porto, Monaco, Wolverhampton e Sp. Braga – o internacional português ultrapassou o antigo defesa italiano, que tem 174 jogos.

Moutinho reforça a posição de médio com mais jogos nas competições europeias. Fica a 13 jogos do pódio. O terceiro é Iker Casillas, que somou 188 partidas por Real Madrid e FC Porto. Na segunda posição está Pepe Reina, com 192 jogos por Barcelona, Villarreal, Liverpool, Nápoles, Milan e Lazio.

Em primeiro na lista está Cristiano Ronaldo, atualmente ao serviço do Al Nassr, com 197 jogos cumpridos ao serviço do Sporting, Manchester United, Real Madrid e Juventus.