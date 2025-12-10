Franck Haise, treinador do Nice, anunciou que a equipa francesa está determinada em quebrar o ciclo negativo, esta quinta-feira, quando receber o Sp. Braga, em jogo da 6.ª jornada da Liga Europa.

O Nice vem de sete derrotas consecutivas em todas as competições e é a única equipa que ainda não somou qualquer ponto nas cinco jornadas realizadas na Liga Europa, sendo, por isso, último classificado.

Sem ambições de seguir em frente, Franck Haise revelou que vai fazer mudanças na equipa, garantindo, desde logo, a titularidade do guarda-redes Maxime Dupé, que ainda não jogou esta época.

Sobre a motivação do Nice para este jogo

«O que temos que fazer para ganhar ao Sporting de Braga? Temos que fazer tudo muito melhor do que temos feito até ao momento [na Liga Europa]. Queremos obter um resultado positivo para quebrar o ciclo muito negativo que temos tido na Europa e no campeonato.»

Sobre o Sp. Braga

«Após o sorteio, analisei a equipa, sei que mudou de treinador esta época, com um sistema [tático] com coisas muito interessantes, nomeadamente no plano ofensivo. É uma equipa que tem sido muito regular nos últimos anos no top-5 português, está a fazer uma boa época, com muito bons resultados na Liga Europa e tem vários jogadores de qualidade.»

Tiago Gouveia pode ir a jogo

«É possível. Não estou a garantir, mas é possível.»