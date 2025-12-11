Com o caminho para os oitavos de final da Liga Europa a abrir-se perante si, o Sp. Braga joga, em Nice, uma cartada importante para continuar a trilhar essa rota, evitando a mais tumultuosa via do play-off.

Carlos Vicens, treinador dos minhotos, surpreende ao deixar o defesa sueco Lagerbielke no banco, devendo Vítor Carvalho oscilar entre o meio-campo, quando o Sp. Braga tiver a bola em sua posse, e o eixo defensivo, quando a perder.

Em relação ao jogo em Famalicão, no último fim de semana, Gabri Martínez, João Moutinho e Fran Navarro também ficam a descansar, no banco de suplentes, sendo substituídos no onze inicial por Leonardo Lelo, Florian Grillitsch e El Ouazzani.

No Nice, último classificado da fase regular da Liga Europa ainda sem qualquer ponto somado, Franck Haise muda nove jogadores relativamente à equipa que iniciou o jogo da Liga francesa com o Angers, no passado domingo, e aposta no português Tiago Gouveia na equipa inicial.

ONZE DO SP. BRAGA: Lukas Hornicek, Víctor Gómez, Vítor Carvalho, Sekou Niakaté, Bright Arrey-Mbi, Leonardo Lelo, Gorby, Grillitsch, Ricardo Horta, Pau Víctor e El Ouazzani.

ONZE DO NICE: Maxime Dupé, Tiago Gouveia, Oppong, Melvin Bard, Ali Abdi, Tanguy Ndombele, Louchet, Samed, Kevin Carlos, Nguene e Jansson.

O Nice-Sp. Braga tem início agendado para as 17h45 e pode ser acompanhado, ao minuto, pelo Maisfutebol.