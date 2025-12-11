Nice-Sp. Braga (onzes): Vicens retoca equipa, franceses fazem revolução
Treinador dos minhotos muda quatro jogadores relativamente ao jogo em Famalicão, gauleses trocam nove
Treinador dos minhotos muda quatro jogadores relativamente ao jogo em Famalicão, gauleses trocam nove
Com o caminho para os oitavos de final da Liga Europa a abrir-se perante si, o Sp. Braga joga, em Nice, uma cartada importante para continuar a trilhar essa rota, evitando a mais tumultuosa via do play-off.
Carlos Vicens, treinador dos minhotos, surpreende ao deixar o defesa sueco Lagerbielke no banco, devendo Vítor Carvalho oscilar entre o meio-campo, quando o Sp. Braga tiver a bola em sua posse, e o eixo defensivo, quando a perder.
Em relação ao jogo em Famalicão, no último fim de semana, Gabri Martínez, João Moutinho e Fran Navarro também ficam a descansar, no banco de suplentes, sendo substituídos no onze inicial por Leonardo Lelo, Florian Grillitsch e El Ouazzani.
No Nice, último classificado da fase regular da Liga Europa ainda sem qualquer ponto somado, Franck Haise muda nove jogadores relativamente à equipa que iniciou o jogo da Liga francesa com o Angers, no passado domingo, e aposta no português Tiago Gouveia na equipa inicial.
ONZE DO SP. BRAGA: Lukas Hornicek, Víctor Gómez, Vítor Carvalho, Sekou Niakaté, Bright Arrey-Mbi, Leonardo Lelo, Gorby, Grillitsch, Ricardo Horta, Pau Víctor e El Ouazzani.
ONZE DO NICE: Maxime Dupé, Tiago Gouveia, Oppong, Melvin Bard, Ali Abdi, Tanguy Ndombele, Louchet, Samed, Kevin Carlos, Nguene e Jansson.
O Nice-Sp. Braga tem início agendado para as 17h45 e pode ser acompanhado, ao minuto, pelo Maisfutebol.