João Novais, jogador do Sp. Braga, em declarações na flash interview da Sport TV + após a derrota com a Roma por 3-1 na 2.ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa:

«Sabíamos que esta segunda mão era muito difícil, mas íamos com toda a nossa ambição para fazer um bom resultado e tentar reverter a eliminatória.

Com 2-0 era difícil e fomos para o intervalo a perder por 1-0. Mas com a mesma missão com que entrámos: reverter o resultado, era só isso que nos movia.

Na segunda parte, mais balançados com o coração do que com a cabeça, tentámos de tudo. Sabíamos que estávamos a defrontar uma grande equipa, mas nós também o somos e isso ficou demonstrado principalmente nesta 2.ª mão.»

[Resultado de 5-1 na soma das duas mãos é desnivelado?]

«Sem dúvida alguma. Acho que o Sp. Braga mostrou a sua quaidade dentro de campo e também enquanto grupo. O resultado é desnivelado, mas deveu-se sobretudo mais a esta segunda parte mais com o coração do que com a cabeça.»

[Sp. Braga tem tido sobrecarga de jogos. Esta eliminação poderá ser benéfica?]

«Não penso dessa forma. Se estamos nesta posição é porque fizemos por isso. Assumimos a responsabilidade da carga de jogos. Se tivéssemos mais, era bom sinal. Não vejo esta eliminação de forma positiva.»