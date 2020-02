O jogo «atípico» de Glasgow já faz parte do passado e o Sp. Braga não faz drama disso. Os arsenalistas estiveram a vencer por duas bolas a zero mas acabaram por perder. O avançado Paulinho fez o lançamento do jogo, referindo que acredita numa grande noite europeia que carimbe a passagem à próxima fase.

«Foi um jogo atípico, mas é futebol. Não temos de fazer drama, temos de ver o que fizemos menos bem e melhorar. Estamos convictos de que será uma grande noite para nós e vamos fazer um bom resultado», disse o avançado.

Apesar da convicção num bom jogo e num bom resultado, o jogador perspetiva um jogo difícil para a equipa orientada por Rúben Amorim. «Temos noção de que amanhã será um jogo muito difícil e não podemos pensar em mais nada. Temos de estar no limite das nossas capacidades», frisou.

A equipa escocesa perdeu o último jogo nas provas internas, mas Paulinho considera que esse resultado em nada terá interferência na partida desta quarta-feira. De resto, o atacante espera poder aproveitar as fragilidades defensivas do Rangers. «É uma equipa forte fisicamente, defende bem, são jogadores voluntariosos. Temos analisado o Rangers, a defesa, e estamos preparados para isso. Como todas as equipas também o Glasgow tem fragilidades e vamos tentar aproveitar isso», disse.

Esta quarta-feira pelas 17horas Paulinho espera poder escrever mais um capítulo daquela que é a «melhor época» da sua carreira, como o próprio admitiu.