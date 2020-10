Declarações do futebolista do Sp. Braga, Paulinho, à SportTV, após a vitória por 2-1 ante o Zorya, na Ucrânia, em jogo da segunda jornada do grupo G da Liga Europa:

«Tivemos de ter a humildade de perceber que esta equipa tem um jogo interior forte, mete muita gente por dentro, têm qualidade. Tínhamos de ser humildes ao ponto de perceber que tínhamos de defender um pouco mais baixo.»

«O facto de estarmos a ganhar 2-0 e o facto de eles arriscarem à procura do primeiro [golo] a ver se ainda conseguiam ir à procura do segundo, fez com que metessem muita gente no processo ofensivo e obrigassem a defender um bocadinho mais baixo. Não conseguimos fazer o que queríamos mais vezes, que era sair em transição, mas conseguimos aguentar todos unidos a vitória, foi o mais importante.»

«Não pode haver conforto, temos de olhar com ambição. O conforto é inimigo dos bons resultados, da concentração e temos de olhar para o Leicester com ambição de fazer bons jogos e pontuar.»

[Marca de 11 golos na Europa igualada, ao lado de Alan e Ricardo Horta como os mais goleadores do Sp. Braga:] «Claro que eu e o Horta sentimo-nos imensamente felizes por isso, mas posso confessar que nunca falámos sobre isso sequer, nem é algo que nos afete durante o jogo ou faça pensar sobre isso. Primeiro vai estar sempre a equipa, é esse o pensamento desde o primeiro dia que chegámos e vai continuar a ser.»